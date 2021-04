Tutti noi, almeno una volta nella vita, ci siamo imbattuti in questi simpatici contenitori delle sorprese degli ovetti di cioccolato. Oltre a essere un ricordo dell’infanzia per molti nati negli anni Ottanta e Novanta, chi ha bambini in famiglia non può non conoscerli.

La plastica con cui sono realizzati è idonea al contatto alimentare. Pertanto possono essere dei validi contenitori anche per alimenti, come vedremo fra poco.

Se da piccoli pensavamo alla cioccolata di contorno, da adulti non avremmo mai pensato a cosa si può fare con i contenitori gialli delle sorprese degli ovetti di cioccolato!

Il kit cucito sempre pronto

Quante volte abbiamo perso un bottone o ci si è sfilato parte di un orlo di una gonna o di un vestito? Quante volte in vacanza abbiamo dovuto acquistare aghi e spoletta perché avevamo lasciato a casa il nostro kit cucito?

Non accadrà più! Basterà chiudere nel nostro ovetto giallo una treccia multifilo a più colori e un ago. Un kit sempre pronto da inserire in borsetta o in valigia ovunque andiamo.

Il portapillole

Il contenitore delle sorprese degli ovetti di cioccolata è comodissimo se viene utilizzato come portapillole. Spesso siamo fuori casa per tutta la giornata e non possiamo portarci appresso l’intero armadietto delle medicine.

Soprattutto chi è obbligato a seguire una cura cardiologica, o per altre problematiche di salute, avrà necessità di assumere delle pillole in determinate ore.

Ecco, quindi, che possiamo ritagliare dai blister delle pillole la quantità necessaria per la giornata e poi inserirle nel nostro ovetto per non perderle!

Lo zucchero o il dolcificante sempre con sé

Molto spesso, quando ci troviamo a prendere un caffè fuori casa, troviamo solo bustine monodose di zucchero semolato, zucchero di canna o dolcificante. Se abbiamo delle esigenze particolari per dolcificare il caffè, ad esempio se utilizziamo la stevia o il fruttosio, possiamo ricorrere all’ovetto.

Prepareremo a casa qualche cucchiaino con il dolcificante desiderato da mettere nell’ovetto giallo e poi richiudere. Sarà comodo tenerlo sempre con noi nella borsa o nella tasca della giacca.

Stesso discorso vale per il sale. Se ci troviamo spesso a mangiare insalate fuori casa per motivi di lavoro, l’ovetto sarà il nostro contenitore. Se abbiamo particolari esigenze per salare i cibi – sale iposodico, sale rosa, sale viola, ecc. – possiamo preparare il contenitore giallo con qualche cucchiaino.

Porta auricolari

Gli auricolari dello smartphone sono un vero problema, non si trovano quando servono e sono sempre ingarbugliati. Una simpatica soluzione, che si può anche personalizzare è l’ovetto giallo come porta cuffie. Comodo, sempre visibile per il colore sgargiante, l’ovetto sarà sempre con noi.

L’illuminazione natalizia

In questo caso dovremo procedere a fare un piccolo lavoretto prima di utilizzare gli ovetti. Dovremmo fare attenzione alle mani e usare dei guanti spessi.

Prendiamo un uncinetto o un ago per la maglia in acciaio. Scaldiamo l’estremità appuntita alla fiamma di una candela.

A questo punto, facciamo due fori all’altezza della chiusura dell’ovetto, uno opposto all’altro.

Ora procuriamoci una striscia a led decorativa e chiudiamo ogni lampadina in un ovetto giallo. Il filo potrà passare dai buchi che abbiamo realizzato con i ferri caldi.

I boccoli perfetti

Non avremmo mai pensato a cosa si può fare con i contenitori gialli delle sorprese degli ovetti di cioccolato: persino un’ottima messa in piega.

Stanche di usare piastre e ferri che rovinano e sfiorano i capelli? Niente paura, un valido alleato per i nostri capelli è l’ovetto delle sorprese!

Basterà dividere le ciocche e arrotolare attorno a metà ovetto. A questo punto fissare la ciocca avvolta con una forcina o un becco d’oca e lasciare asciugare naturalmente.

Un’alternativa consiste, invece, nel chiudere nell’ovetto le ciocche precedentemente avvolte attorno alle dita e inserite nell’ovetto. Una volta chiuso, si lascia asciugare. Quando i capelli saranno asciutti, si scioglieranno le ciocche e la capigliatura sarà ondulata. E piena di morbidi boccoli.

Qui la redazione di ProiezionidiBorsa ha selezionato gli usi alternativi dei contenitori delle sorprese delle uova di Pasqua.