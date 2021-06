In casa è normalissimo avere degli asciugamani vecchi che si pensa di gettare via. Tutti noi, infatti, dopo qualche tempo, tendiamo a cambiare questo oggetto, comprandone uno nuovo per curare la nostra igiene intima. Ma sostituirlo non vuol dire automaticamente che questo debba finire nella spazzatura. Infatti, ci sono tantissime idee di riciclo che sicuramente ci stupiranno, lasciandoci a bocca aperta.

Non avremmo mai e poi mai buttato gli asciugamani vecchi e rovinati se avessimo saputo quanto potevano esserci utili

Un asciugamano vecchio può davvero essere funzionale a tantissime cose. E, soprattutto, può farci risparmiare. Il riciclo, infatti, ci permette di non spendere in oggetti che solitamente compriamo. Mettendoci all’opera, potremo sicuramente dar vita a qualcosa di interessante. Per esempio, un asciugamano ormai inutilizzabile può diventare un comodo tappetino per la doccia quando andiamo in palestra. Oppure, possiamo usarlo in questo modo davvero originale.

Come realizzare delle strisce comodissime per cambiare i bambini

Un vecchio asciugamano può esserci utile nel cambio dei neonati. Infatti, creando delle piccole strisce da esso, avremo dei cambi per i nostri figli a portata di mano. Inoltre, rimanendo sempre in tema bambini, potremo realizzare una comoda bavetta. Ci basterà crearne la forma su un foglio, riportarla sull’asciugamano, tagliarne i bordi e cucirli in modo tale da non lasciare fili vaganti. Successivamente, dovremo applicare del nastro sulle due estremità del collo, così da poterlo chiudere con facilità.

Perciò, ora è certo. Non avremmo mai e poi mai buttato gli asciugamani vecchi e rovinati se avessimo saputo quanto potevano esserci utili. Sicuramente, ora che conosciamo questi metodi per dare nuova vita a un asciugamano che pensavamo di gettare nella spazzatura, ci metteremo subito a lavoro. In poco tempo e con un po’ di creatività, riusciremo a dar vita a degli oggetti davvero utili e funzionali. Ma, soprattutto, fatti proprio con le nostre mani!

