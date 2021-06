Non tutti lo sanno ma esiste un look anche per presentarsi in spiaggia al mare. Ci siamo mai chiesti come vestirsi in spiaggia? È arrivato il momento di saperne di più. Una donna elegante lo sarà sempre e quindi anche al mare. Scegliere un abbigliamento adeguato anche al mare significa distinguersi e avere sempre uno stile. Magari non avremmo mai creduto che nel look per presentarsi in spiaggia ci possano essere 3 errori da non fare mai.

In spiaggia

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quando ci si prepara per andare al mare si tende a trascurare un po’ l’abbigliamento. Così si finisce per mettere la solita maglietta e i soliti pantaloncini. Ma nulla ci impedisce di essere chic anche in spiaggia. Perché non sembrare belle e curate anche al mare? Scegliere un abbigliamento in base alla fisionomia. I pantaloncini cortissimi e i top sarà meglio lasciarli alle ragazze molto giovani. Ricercare un look elegante e raffinato per tutte le altre età. Molto indicate le tuniche di seta o di lino nelle tonalità estive che faranno sembrare ogni donna bellissima.

Capi freschi e un bel cappello

Un bel cappello al mare ci protegge dal sole ma nasconde anche i capelli non in piega. In estate si ha il dovere anche di rilassarsi. Quando i capelli si bagnano dopo non hanno una forma perfetta ma chi se ne importa. Con un bel cappello nessuno se ne accorgerà. Un bel cappello a falda larga o in alternativa un bel foulard di seta da annodare bene ci farà sembrare una strepitosa modella che passeggia in spiaggia.

Le scarpe adatte

In spiaggia è inutile presentarsi con i tacchi. Anche se siamo abituate a portarli dobbiamo rinunciare e indossare scarpe basse. Se proprio non ci si riesce a vedere con una scarpa bassa si può scegliere scarpe di corda con la zeppa che contiene qualche centimetro di tacco. Usare il colore sabbia su una gamba abbronzata fa davvero un grande effetto.

Non avremmo mai creduto che nel look per presentarsi in spiaggia ci possano essere 3 errori da non fare mai

Abbiamo visto quanti errori si possono commettere vestendosi per il mare. Evitarli è la base per fare sempre una bella figura anche in questa situazione. Ma si può fare ancora di più. Infatti, consigliamo un magnifico paio di occhiali da sole. Oltre a dare quel tocco di eleganza, nasconderanno lo strato di crema protettiva sul viso e ci proteggeranno dal sole affinché non ci irriti gli occhi.

Gli accessori sono indicati anelli, orecchini. La scelta della forma e dei colori è molto importante in armonia con l’abbigliamento. Sei si indossano accessori sottili, magari color oro, esalteranno la nostra pelle bruna e il risultato sarà ottimo.