Oggetto indispensabile nelle nostre case è la cassetta del pronto soccorso, che può tornare utile per ogni evenienza.

In alcuni casi il primo soccorso può davvero essere cruciale, quindi non avere in casa questo oggetto prezioso potrebbe costarci la vita.

Ma dove è meglio posizionarla? E come organizzarla? Ecco alcune dritte per avere una valigetta del pronto soccorso impeccabile e pronta per qualsiasi esigenza.

La prima regola è decidere dove posizionarla, soprattutto se ci sono bambini in casa, è un particolare in trascurabile. Il posto ideale è abbastanza in alto e in una zona poco a vista, è importante trovare un luogo sicuro.

Quello che non deve mancare

La casetta dovrebbe essere sempre piena di scorte di cerotti, garze sterili e del disinfettante come ad esempio l’acqua ossigenata. Ancora pile di guanti monouso, forbicine e più confezioni di ghiaccio secco. Risultano indispensabili anche un termometro e l’apparecchio per l’aerosol, nonché un laccio emostatico e delle siringhe sterili.

Le medicine da tenere nella cassetta sono sicuramente degli antidolorifici, degli antipiretici, del cortisone per eventuali reazioni allergiche, degli antispastici per chi soffre di dolori addominali, degli antiacidi, degli antidiarroici e dei lassativi.

Ancora dei flaconi di soluzioni fisiologiche e l’apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Prima dell’utilizzo di qualsiasi medicinale è chiaro che sia necessario il consulto del medico, con particolare attenzione verso i bambini.

Cosa utilizzare se in casa non abbiamo una cassetta?

In alternativa alla classica cassetta rossa del pronto soccorso possiamo utilizzare una scatola di plastica o riporre tutti gli attrezzi e i medicinali in un armadietto che possiamo chiudere a chiave.

Un’alternativa valida è utilizzare un beauty case o una valigetta e riporla in un armadietto sicuro.

Non avere in casa questo oggetto prezioso potrebbe costarci la vita

In ogni caso la casetta va risposta lontano da fonti di calore e anche fonti infiammabili, e sempre lontano dalla portata dei bambini.

