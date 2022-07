Quanto spesso, ritrovandoci single in alcune occasioni come a San Valentino, diamo la colpa al destino ingrato o alle persone sbagliate che abbiamo incontrato. Ebbene, sicuramente si tratterà in parte di coincidenze o della nostra capacità di impegnarci o meno, ma una parte di responsabilità potrebbe averla anche l’oroscopo. Ne sono convinti gli astrologi: molti segni zodiacali sono reticenti a costruire legami solidi. Delineano personalità che sono ben capaci di innamorarsi anche ciecamente, ma vedono l’anello al dito come un cappio. Mai utilizzare frasi come “per sempre” o “all’infinito”, potrebbero essere recepiti come un ostacolo alla loro indipendenza e libertà. Vediamo quindi quali sono i segni che rifuggono il matrimonio.

Non Ariete e Scorpione, questi segni zodiacali scappano dal matrimonio

Iniziamo col dire che l’Ariete citato nel titolo viene spesso tacciato di essere il segno irrequieto per eccellenza, di non essere mai soddisfatto. In realtà è un segno zodiacale che rappresenta l’autonomia per eccellenza e possiede una forte ambizione in tutti i campi, compreso quello della ricerca del partner. Vuole sempre il meglio ma, una volta trovata la persona giusta, depone le armi e sceglie la vita di coppia. Attenzione però a non privare un Ariete troppo della propria libertà e dei propri hobbies, perché potrebbe verificarsi un effetto boomerang.

Il Capricorno

Il Capricorno è uno di quei segni che, insospettabilmente, ritroviamo nella classifica dei single impenitenti. Spinti da uno spirito pratico, il Capricorno non rifugge l’idea di sposarsi, solamente deve farlo quando lo ritiene giusto. Deve, cioè, prima mettere a posto alcuni aspetti della propria vita: deve trovare lavoro, ricoprire la posizione lavorativa adeguata e mettere da parte un gruzzoletto. I nati sotto il segno del Capricorno hanno comunque un amore sviscerato per la quiete e la solitudine. Questo potrebbe farli demordere dal percorrere la navata della chiesa con la marcia nuziale.

Il Leone

I nati sotto il segno del Leone sono generosi ma estremamente volubili. Appartengono al segno del Leone alcuni vip che proprio quest’estate hanno deciso di sposarsi come Federica Pellegrini ma anche risposarsi come Jennifer Lopez e Ben Affleck. I leoncini non rinnegano in assoluto il vincolo del matrimonio anzi ci credono fermamente. Devono però trovare solo una persona disposta a riconoscerne la predominanza da re dello zodiaco.

I Gemelli

Costoro non pensano proprio al matrimonio, hanno altro di cui preoccuparsi: l’aperitivo con i colleghi, la festa con gli amici. I Gemelli solitamente sono avversi al matrimonio, che vedono come una vera e propria gabbia. Non Ariete e Scorpione, questi segni zodiacali tendono ad evitare il “per sempre” e, ahinoi, nella nostra classifica è il segno dei Gemelli ad essere fra i più restii a voler convolare a nozze.

