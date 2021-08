Non arance ma questo insospettabile alimento ha più vitamina C per aiutare l’organismo a prevenire i tumori

Siamo sempre alla ricerca di nutrienti che migliorano la nostra salute o che possano prevenire alcune malattie. Ad esempio è molto comune durante il periodo invernale assumere degli integratori, ma dobbiamo evitare di esagerare con queste vitamine perché non sempre fanno stare meglio, anzi se prese in eccesso potrebbero causare qualche problema. L’idea, in generale, è quella di prendere le vitamine prima dell’inverno così lo si può affrontare in serenità e senza malanni.

Ma se non c’è bisogno di assumere vitamine extra con integratori perché farlo? Mentre invece è corretto assumerle tramite il cibo ogni giorno. Ad esempio la mattina spesso ci facciamo una spremuta d’arancia, ma pochi sanno che non le arance ma questo insospettabile alimento ha più vitamina C per aiutare l’organismo a prevenire i tumori. Ma se da una parte è vero che non bisogna eccedere con le vitamine, dall’altra non bisogna nemmeno rimanere a secco, perché così potremmo evitare problemi di salute. Infatti pochi sanno anche che con l’età che avanza bisogna aggiungere al calcio una vitamina importante per evitare rischi di fratture alle ossa.

Quindi se si ha la necessità di prendere degli integratori, perché si ha carenza di vitamine, ben venga. Sennò possiamo continuare con la nostra dieta salutare, che ovviamente include l’assunzione delle vitamine attraverso i cibi.

La vitamina più famosa e che conoscono veramente tutti è la vitamina C o acido ascorbico. Tutti sanno perfettamente che questa si trova nella frutta e nella verdura fresca, soprattutto in quella di colore giallo o arancione, come ad esempio il peperone. Verdura che non tutti gradiscono, ma che in realtà è un’esplosione di benessere per il nostro corpo, ma soprattutto per i nostri occhi per prevenire specifiche patologie.

La vitamina C è fondamentale per il nostro organismo. Questa aumenta le barriere del sistema immunitario e aiuta l’organismo a prevenire il rischio di tumori, inibendo la sintesi di sostanze cancerogene. Soprattutto per quanto riguarda lo stomaco. Però l’alimento numero uno, ovvero quello che ne contiene di più, è il succo d’uva. Infatti secondo le tabelle nutrizionali, 100 grammi di succo contengono circa 340 mg di vitamina C.

Non bisogna però eccedere con l’assunzione di vitamina C, o delle vitamine in generale come abbiamo visto sopra, perché si potrebbero avere dei problemi. Ad esempio si potrebbero avere problemi ai reni, oppure mal di testa, bruciore di stomaco, vomito, diarrea, gastrite e anche crampi addominali.