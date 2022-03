Bloccare l’istamina quando l’organismo entra in contatto con un allergene, verso cui siamo sensibili, è lo scopo dei medicinali che utilizziamo quando le prime allergie si presentano. Quando le riniti sono molto forti o addirittura soffriamo di attacchi d’asma, le cure possono essere più incisive. Le prescrizioni mediche a base di cortisone potrebbero presentare controindicazioni. Se è possibile affrontare il problema con rimedi meno invasivi, è necessario prenderli in considerazione. Soprattutto se validi.

Non antistaminici, cortisone o camomilla per bloccare allergie ai pollini ma questa tisana portentosa ottima anche per la cistite primaverile

Forse perché è sempre presente in casa, ma in genere la camomilla è il primo rimedio naturale a cui pensiamo quando gli occhi si arrossano a causa di un’allergia. Gli impacchi possono sfiammare e le tisane calmare, e si tratta di una soluzione rassicurante. Eppure esiste un frutto in grado di agire con molta più efficacia, stimolando la secrezione di ormoni e trasformando le proteine in energia. L’aumento di cortisone naturale da parte del nostro organismo, grazie al lavoro sulla corteccia surrenale, ha un potente effetto antinfiammatorio. Anche durante piccole crisi asmatiche potrebbe essere d’aiuto. Si tratta del ribes nero con cui possiamo creare degli sciroppi potenti in grado di farci stare meglio. Possiamo preparare un infuso utilizzando le foglie essiccate oppure diluire le gocce nell’acqua oppure utilizzare il succo delle bacche da consumare a digiuno appena svegli.

Due tisane risolutive

Non antistaminici, cortisone o camomilla quindi, ma un frutto che ha davvero molteplici benefici e con cui possiamo sbizzarrirci preparando tisane sedative. Per combattere le allergie, possiamo mettere in infusione per 10 minuti alcune foglie di ribes nero e aggiungere olio essenziale di lavanda e olio essenziale di menta piperita ed eucalipto. Si tratta di una tisana ricca di vitamine e antiossidanti, il cui gusto di ribes e menta è piacevole e fresco. In caso di riniti e congestione delle vie aeree, agisce con azioni balsamiche, analgesiche e calmanti. Se vogliamo rendere l’infuso ancora più efficace, possiamo preparare un decotto di malva che è poco calorico, contiene vitamina A e stimola la risposta immunitaria utile per combattere l’allergia. I due preparati possono essere uniti una volta pronti.

Il ribes nero è un rimedio naturale molto efficace anche per prevenire le cistiti primaverili. In questo caso possiamo utilizzare 30 gocce di tintura madre da consumare con poca acqua 1 volta al giorno. Oppure tramite il gemmoderivato possiamo assumere 50 gocce con poca acqua a digiuno appena svegli. Ma se siamo appassionati di tisane, possiamo prepararne una utilizzando 40 g di foglie di uva ursina, 20 g di foglie di ribes nero, 15 g di radice di gramigna e qualche foglia di menta piperita. Se in primavera siamo soliti soffrire di infezioni al tratto urinario, possiamo consumarla preventivamente 3 volte al giorno per 1 settimana. Oppure chiedere consiglio al medico se l’infezione è già presente, in modo da utilizzare la tisana come integratore.