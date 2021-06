Chi possiede un orto o un giardino sa quanto tempo ed impegno ci vogliono per mantenerli sempre belli e produttivi. Dunque, quando notiamo la presenza di animali che si aggirano nelle nostre aree verdi cerchiamo di cacciarli.

Dobbiamo sapere però che non tutti gli animali sono dannosi per i nostri orti e i giardini. Infatti, alcuni di essi sono importanti per la produttività e salute delle aree verdi. Scopriamo insieme a quali di questi animali ci riferiamo e come ci aiutano a mantenere orti e giardini sani e rigogliosi.

Non allontaneremo più questi animali perché sono incredibilmente preziosi per orti e giardini

Le lucertole sono dei rettili quadrupedi che possiedono testa e tronco piatte e una coda lunga. Questi animali dall’aspetto inquietante, in realtà, sono in grado di aiutare i nostri orti e giardini.

Non è raro trovarle in questi luoghi perché sono molto soleggiati e ricchi degli animali di cui sono soliti cibarsi. Quello che forse non tutti sanno è che le lucertole sono animali che si nutrono per lo più di insetti, lumache, mosche e moscerini.

In particolare, gli insetti possono essere dannosi per le nostre colture e quindi avere lucertole nei giardini e negli orti ci aiuterà a proteggerli. Quindi possiamo dire che questo animale svolge una funzione ecologica e che ci è di grande aiuto. Oltre alle lucertole, ci sono altri due animali che non dobbiamo assolutamente allontanare.

Lombrichi e millepiedi

Il lombrico è un animale davvero prezioso per gli orti e i giardini. Se infatti li troviamo nei nostri terreni cacciarli via sarebbe un errore. Questi animali, nonostante il loro aspetto ripugnante, ci aiutano davvero molto perché il loro compito è quello di trasformare la terra in humus fertile.

Questi scavano nella terra, ne ingeriscono delle parti e ne espellono le parti non organiche. Proprio queste diventano l’humus fertile che è davvero prezioso per i nostri terreni. Possiamo trovare questi invertebrati negli orti e nei giardini perché amano le zone umide e nascoste.

Come nel caso dei lombrichi, anche il millepiedi svolge una funzione ecologica perché contribuisce ad aumentare l’humus del terreno. È possibile trovarli anche nella compostiera ed anche qui permettono di velocizzare la degradazione di questi scarti vegetali.

Quindi, se vogliamo avere terreni sempre fertili e sani, non allontaneremo più questi animali perché sono incredibilmente preziosi per orti e giardini.

