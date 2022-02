In cucina amiamo sperimentare. E, quindi, spesso creiamo moltissimi cibi nuovi e gustosi. Possiamo osare con i primi, con i secondi, ma anche con i contorni. Senza ovviamente dimenticare i piatti unici. Per piatti unici possiamo intendere, ad esempio, il pollo al curry con il riso basmati e delle verdure. Questo è un piatto unico che ha proteine, carboidrati e fibre. Oppure possiamo fare, ad esempio, la quinoa con del pesce e verdure. Le strade in cucina sono veramente infinite.

E le seppie possiamo cucinarle in tantissimi modi. Non solo a livello di ingredienti, ma anche con modalità di cottura diverse. Perché possiamo farle alla griglia, magari se abbiamo il giardino. Oppure in padella ripiene di formaggio e anche al forno, sempre ripiene di alimenti deliziosi.

Solitamente, però, le seppie si accompagnano con i piselli. E questo piatto è amato veramente da tantissime persone. Possiamo cucinarlo quando abbiamo ospiti a cena, potrebbe essere un’idea per il futuro pranzo di Natale. Oppure possiamo anche cucinarlo una sera a casa senza aver bisogno per forza di un evento speciale.

Non alla griglia, ripiene al forno o in padella, per delle seppie deliziose aggiungiamo i piselli e questo alimento fonte di minerali

Preparare questo piatto non è assolutamente complesso, ed è anche molto facile da fare. L’unica cosa è che la preparazione ha bisogno di alcune attenzioni. Sicuramente la parte più noiosa è quella della pulizia delle seppie. Sappiamo bene che dobbiamo rimuovere i sacchetti dell’inchiostro, gli occhi e i beccucci.

Passiamo al nostro ingrediente segreto. Infatti, a seppie e piselli aggiungiamo anche i funghi. I funghi sono ricchi di minerali come potassio, fosforo, vitamine, ferro, calcio e magnesio.

I funghi devono stare in ammollo per circa 20 minuti in acqua tiepida. Non dimentichiamolo mai, anche quando li cuciniamo da soli. Quando poi questi sono ammorbiditi, allora possiamo cucinarli.

Prima cosa da fare è tritare la cipolla e metterla in padella con dell’olio. Quando sarà chiara, uniamo le seppie e facciamole rosolare per 3 minuti. Quindi bagniamo con il vino e lasciamolo evaporare.

Poi tagliamo finemente il rosmarino e lo aggiungiamo. E infine anche i funghi che abbiamo scolato, strizzato e tagliuzzato. Passati 5 minuti, versiamo poi anche i pelati e li schiacciamo con una forchetta. E allora non alla griglia, ripiene al forno o in qualche altro modo, le seppie possiamo farle con i piselli e funghi.

