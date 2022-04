Gli agnolotti e i ravioli sono un tipo di pasta ripiena molto gustosa. La farcitura interna può variare molto poiché la pasta può essere riempita sia con carne che con verdure. Si tratta, però, di un piatto che non appartiene alla quotidianità della tavola. Ravioli e agnolotti si preparano infatti più per le occasioni speciali, per le feste, come il Natale o la Pasqua. Inoltre, le festività pasquali sono alle porte per cui ci troveremo a breve, se non già da adesso, a pensare a cosa offrire per pranzo alla nostra famiglia. Non agnolotti né ravioli, ma prepariamo questo primo d’ispirazione oltre confine, per fare colpo sui nostri ospiti a tavola. Si tratta dei pierogi, una pietanza tipica della cucina polacca, simile per l’aspetto a quelli che noi conosciamo come ravioli, con ripieno di patate e ricotta.

In questo articolo sveleremo i passaggi della ricetta per preparare i pierogi, a cominciare dagli ingredienti:

400 g di farina 00;

2 uova;

500 g di patate;

200 g di ricotta;

60 g di burro;

1 cucchiaio di panna acida;

10 g di sale fine;

erba cipollina q.b;

pepe nero q.b.

Non agnolotti né ravioli, ma prepariamo questo incredibile primo per un pranzo di Pasqua dal sapore unico

Iniziamo a pelare le patate e cuociamole in una pentola colma di acqua bollente. Nel mentre prepariamo la pasta versando in una ciotola la farina, le uova e il sale. Aggiungiamo dell’acqua e impastiamo con le mani. Lavoriamo un impasto elastico e senza grumi, avvolgiamolo in una pellicola per alimenti e poniamo a riposo in frigo per mezz’ora.

Torniamo alla cottura delle patate, scoliamo i tuberi, mettiamoli in un recipiente e schiacciamoli con l’aiuto di uno schiacciapatate. Aggiungiamo la ricotta, un pizzico di pepe, uno di sale e impastiamo il composto. Riponiamo in frigo e preleviamo il precedente impasto. Stendiamolo con un mattarello su una spianatoia infarinata e usiamo il bordo superiore di un bicchiere per tagliare dei dischi di pasta.

Preleviamo il ripieno di patate dal frigo e farciamo ogni disco. Chiudiamo con le dita i bordi di ciascuno dei pierogi, creando una forma a mezza luna. Appoggiamo tutti i pierogi su un piatto infarinato e mettiamo sul fuoco una pentola piena d’acqua. Cuociamo i pieroghi in questa pentola per 5 minuti.

Nel mentre tritiamo un po’ di erba cipollina e scaldiamo il burro dentro una padella. Scoliamo i pierogi dentro la padella con il burro, facciamoli saltare per 1 minuto quindi aggiungiamo 1 cucchiaio di panna acida e l’erba cipollina.

Possiamo conservare i pierogi in frigo per un massimo di 2 giorni, all’interno di un contenitore ben sigillato.

