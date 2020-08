Non accavallare le gambe se vuoi evitare questi tre problemi di salute. Riferito sia all’uomo sia alla donna. Accavallare le gambe porta con sé dei rischi. Quindi qual è il giusto modo per sedersi? È abbastanza normale, che quando uno si siede, tenda ad accavallare le gambe. Sia per una questione di comodità, ma anche di eleganza e raffinatezza. A questi fattori si aggiunge anche, riferito alle donne, la necessità di accavallare le gambe se si indossa un vestito con degli spacchi vertiginosi. Per evitare situazioni spiacevoli quando si sta sedute. Clicca qui per dei rimedi contro le gambe gonfie.

Non accavallare le gambe se vuoi evitare questi tre problemi di salute

Ma vi siete mai chiesti cosa comporta l’accavallamento della gambe sulla nostra salute? Sono tre i principali rischi in cui ci si può imbattere accavallando le gambe. La cosa migliore da fare, quando si sta seduti e si passa molto tempo in questa posizione, è quella di tenere la gambe distese. Infatti alla scrivania non bisognerebbe mai tenere le gambe accavallate, ma sempre distese. E ci si dovrebbe alzare dalla propria postazione almeno ogni ora.

Ma quali sono i rischi a cui si può andare incontro?

Come sopra scritto i rischi principali sono tre. Uno legato alla schiena e gli altri due sono legati alla circolazione sanguigna. Per quanto riguarda i disturbi alla schiena, le gambe accavallate impediscono di mantenere la corretta posizione eretta, e a lungo andare provocano tensione alla colonna vertebrale con conseguenti fastidi e dolori. La postura non corretta si farà sentire anche sul collo, che rimarrà anch’esso rigido e in tensione.

Accavallare le gambe comporta anche un aumento della pressione sanguigna. Infatti i vasi, che si diramano sulle ginocchia, si schiacciano e viene modificato il normale flusso del sangue. E in questo modo, il sangue viene pompato maggiormente verso il cuore. Infine le vene, che per effetto delle gambe accavallate, si infiammano, gonfiano e restringono. Quindi non accavallare le gambe se vuoi evitare questi tre problemi di salute.