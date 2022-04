Non abbiamo mai mangiato pancake così senza latte e burro per tenere la linea pronti in soli 5 minuti

Non vi è famiglia americana che non faccia colazione con dei soffici pancake. Lo vediamo spesso nei film, e chi ha avuto il piacere di fare un viaggio da quelle parti, probabilmente si è trovato a provare la stessa colazione.

Il classico abbinamento ai pancake è lo sciroppo d’acero, simile al miele nel colore e nella consistenza, ma dal sapore decisamente diverso. Per dare un tocco di colore, si è soliti aggiungere anche la frutta fresca, come le fragole o i mirtilli, e della panna montata.

È molto semplice preparare i pancake. Gli ingredienti principali sono la farina, il burro, le uova, il latte, lo zucchero, il lievito e un pizzico di sale. Quasi gli stessi ingredienti delle crêpes, altro dolce che si mangia a colazione o a merenda.

Ultimamente, tramite i social, assistiamo sempre più alla realizzazione dei pancake proteici. Si tratta di pancake, come dice la parola stessa, ad alto contenuto di proteine, che rappresenterebbe la colazione ideale per gli sportivi, o per chi vorrebbe mantenere la linea. Infatti, gli ingredienti sono diversi rispetto alla ricetta classica, tranne il latte, mentre per quanto riguarda le uova si usano solo gli albumi.

Sulla stessa scia, sta prendendo campo anche un nuovo tipo di pancake, che non ci saremmo mai aspettati. Infatti, non abbiamo mai mangiato pancake così, perché la ricetta non prevede latte, né burro, tanto meno zucchero. Si tratta, infatti, di pancake salati, come sorta di evoluzione nell’immaginario collettivo.

Se le crêpes sono state pensate non solo come dolce, ma anche come un piatto di seconda portata, la stessa sorte è capitata anche ai pancake. Se siamo a dieta, oppure se vogliamo restate in forma per superare la prova costume, questo piatto stupirà.

Ingredienti

Per realizzare circa 6-8 pancake, ci serviranno:

300 g di verdure a piacere;

25 g di farina;

80 g di albume;

10 g di olio extra-vergine d’oliva;

un pizzico di sale.

Non abbiamo mai mangiato pancake così senza latte e burro per tenere la linea pronti in soli 5 minuti

Come si nota dagli ingredienti, si tratta dei pancake di verdure, facili da preparare e light, proprio per mantenere il pesoforma. Iniziamo lavando e tritando le verdure scelte alla julienne, come zucchine, melanzane, carote e così via. Strizziamo bene con un canovaccio, in modo tale da eliminare l’acqua in eccesso.

In una ciotola, aggiungiamo la farina, l’albume, il sale e, se si preferisce, per conferire quel sapore in più, una spolverata di Parmigiano Reggiano. Mescoliamo fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo e, successivamente, inseriamo le verdure. Prendiamo una padella antiaderente, a fuoco basso, aggiungiamo giusto un filo di olio EVO, e versiamo un mestolo di composto in padella. Qualche minuto per lato e il gioco è fatto.

Lettura consigliata

Ecco i segreti della nonna per fare dei cannelloni sensazionali senza besciamella e senza uova come da ristorante che delizieranno il palato