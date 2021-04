Non c’è niente di peggio che fare le pulizie e non riuscire mai a sconfiggere la polvere. Sicuramente non ci sono rimedi definitivi, poiché gli acari e le polveri si annidano ovunque e sempre.

L’unica soluzione è quella di rinnovare le sessioni di pulizie più volte utilizzando prodotti adatti.

I prodotti in vendita che promettono meraviglie sono spesso inefficaci e soprattutto nocivi. Nessuna strategia di marketing è ancora riuscita a far sì che i mobili e le superfici siano liberi dalla polvere.

Niente panico anche se non abbiamo ancora pensato a questi metodi semplicissimi e a questa infallibile ricetta da preparare in cucina per togliere la polvere.

Solo 3 ingredienti per una preparazione antipolvere al naturale

Con un semplice mélange di 500 ml di acqua e 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia si può togliere la polvere in un soffio. L’acqua deve essere portata ad ebollizione, si aggiunge il sapone e alla fine si aggiungono 3-4 gocce di olio essenziale.

Si preferiscono gli oli essenziali di lavanda, olio di albero del thè (tea tree oil) o menta piperita.

È sempre consigliabile un panno umido in microfibra da lavare e asciugare facilmente alla fine delle pulizie.

Altre alternative che si trovano nelle nostre cucine per i migliori spray antipolvere

L’aceto bianco, la citronella e l’olio di oliva sono ingredienti efficacissimi per far risplendere le superfici come non mai.

Per preparare la ricetta bisogna mischiare circa 4 cucchiai di aceto bianco con 2 cucchiai di olio d’oliva e 10-15 gocce di olio essenziale di citronella.

Questi ingredienti insieme producono un effetto detergente, protettivo (grazie all’olio) e antibatterico purificante. Il mélange va agitato bene nel flacone spray che utilizzeremo per pulire e i risultati saranno incredibili.

E dopo aver tolto la polvere e riordinato la casa, possiamo concederci una pausa preparando questa crema buonissima.