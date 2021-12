Sono davvero tanti i criteri di scelta quando prendiamo un cane di razza. O lo scegliamo da difesa per la famiglia e la casa. Oppure per fare delle lunghe passeggiate e tenerci in forma. Ma anche semplicemente per farci compagnia e seguirci un po’ ovunque. Non abbaia e non disturba ma sta sempre con noi questo cagnolino adatto alla famiglia e davvero intelligente. Mettiamoci anche la taglia piccola che ci permette di tenerlo sempre in braccio come un peluche. Ma non per questo è un cane privo di personalità. È semplicemente un coccolone che ama i bambini alla follia e gli adulti anche. Talmente piccolo che ci sta anche nella borsa e possiamo portarlo in spiaggia e in vacanza. Vediamo di conoscerlo coi nostri Esperti.

Uno dei più allegri in assoluto

È il Cavalier King Charles Spaniel il nostro protagonista. Più conosciuto solo come Cavalier King è uno dei cagnolini più allegri in circolazione. Fa parte della famiglia abbastanza numerosa dei cosiddetti “Spaniel” e sicuramente ne è un degno rappresentante. In versione tricolore, bianco nero e marrone, oppure bicolore bianco e marrone ha un musetto che è tutto un programma. Qualcuno lo accusa di essere addirittura un cane troppo socievole proprio perché tende a fare amicizia con tutti. Scordiamoci decisamente questa razza se vogliamo un cane da guardia. Ma, pensandolo come compagno quotidiano potrebbe essere davvero il cagnetto che fa per noi.

Non abbaia e non disturba ma sta sempre con noi questo cagnolino adatto alla famiglia e davvero intelligente

Conquista tutti con la sua simpatia Il Cavalier King che riesce a instaurare in casa un equilibrio davvero incredibile. Una razza di origine abbastanza recente, apparsa circa un secolo fa in una mostra londinese e in grado di piacere immediatamente. Anche se potrebbe sembrare un peluche, questo piacevole cagnolino si impadronisce subito della casa. Ma lo fa con tutta la sua simpatia, la sua dolcezza e la sua positività. Per farsi amare e coccolare utilizza davvero tutte le moine possibili. Abbaia pochissimo, disturba ancora meno e potrebbe essere la scelta perfetta per chi abita in condominio. Con quel suo modo così piacevole di farsi amare è stato per lungo tempo uno dei cagnolini più amati dalle donne aristocratiche e della nobiltà.

