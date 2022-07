Con l’arrivo della bella stagione, molti di noi stanno pensando di imbiancare casa approfittando di qualche giorno di ferie. Se una volta era un lavoro per gli artigiani o comunque gli uomini di casa, ora non è più così. Sempre più donne o ragazze si dilettano non solo a tinteggiare le pareti delle stanze ma anche a creare decori ed effetti murali davvero esclusivi. Con del semplice pluriball o con delle spugnette per il trucco possiamo creare degli effetti divertenti per le camerette dei più piccoli. In questo articolo vedremo nuove astuzie fai da te.

Non a rullo o a spruzzo, per imbiancare e tinteggiare casa fai da te basterebbero questi consigli per ottenere straordinari effetti decorativi

Nella prima idea che riportiamo, vedremo l’utilizzo dello stucco pronto per creare un effetto in rilievo.

L’occorrente:

un vecchio centrino all’uncinetto o un sottopiatto in plastica che riproduca un centrino;

stucco pronto;

una spatola per stucco con lama flessibile in acciaio.

Posizioniamo il centrino sulla parete fissandone i lati con il nastro adesivo. Ora con la spatola prendiamo dello stucco e stendiamolo sopra al centrino. Aiutiamoci con l’altra mano a tenere fermo il centrino. Ripetiamo l’operazione a fianco, sopra e sotto fino a riempire l’intera parete. Avremo un delizioso effetto in basso rilievo, perfetto per una stanza da arredare in stile shabby chic.

Effetto tessuto

In questo caso occorreranno due vernici: una base bianca e una colorata. Inoltre effettueremo la decorazione con una spazzola lucidascarpe nuova. Dipingiamo la base in bianco e lasciamo asciugare. Stendiamo la seconda mano con una pittura colorata a nostro piacere. Ora quando l’asciugatura è giunta circa a metà, passiamo la spazzola per lucidare le scarpe da destra verso sinistra. Procediamo quindi posizionandoci sopra alla precedente e ripetiamo fino al completamento della parete. Si terrà un effetto striato tipico dei tessuti come il lino.

Marmo

Per creare questo effetto luxury basterà:

un’idropittura nera;

una vernice bianca;

Pellicola da cucina.

Applichiamo prima una mano di vernice nera. Lasciamo asciugare e grossolanamente quanto rapidamente passiamo il pennello con la vernice bianca. Prendiamo la pellicola e poggiamola sopra la vernice fresca. Facciamola aderire picchiettando con le mani stacchiamo la pellicola e ripetiamo su tutta la parete. Alla fine, otterremo un esclusivo effetto marmoreo.

Per tinteggiare casa in modo professionale, dipingeremo non a rullo o a spruzzo ma con oggetti di uso comune.

