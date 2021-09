Fantastici e semplici trucchetti ereditati dalle nonne che ne sapevano sempre una più degli altri. A volte se non abbiamo la dritta giusta ci si ritrova in panne o si rischia di utilizzare il suggerimento sbagliato. Ecco allora non 2 o 3 ma ben 7 incredibili trucchi sull’utilizzo delle uova in cucina.

L’uovo delicato

Il guscio si presenta ben compatto e fatto di un’unica struttura, eppure davanti a questa apparente solidità, l’uovo resta pur sempre un po’ fragile. Quando si cuoce bisogna adottare qualche precauzione.

Stessa attenzione va posta quando si vuol far montare il bianco d’uovo, per rendere l’operazione sicura e perché no più rapida. Vediamo questi antichi trucchetti delle nonne.

Come far montare rapidamente

Il vecchio trucco delle nonne per far montare subito l’albume d’uovo era di aggiungere un pizzico di sale o di zucchero. In questo modo l’albume monta più velocemente.

L’albume non monta

Quando si separa il bianco dal rosso, è molto importante che non ci siano macchioline rosse del tuorlo nell’albume. Se fosse così ci sarebbero poche speranze che monti.

Non 2 o 3 ma ben 7 incredibili trucchi sull’utilizzo delle uova in cucina

Il sistema efficace per separare bene il bianco dal rosso d’uovo, non è tanto quello farli passare fra un guscio e l’altro. Quanto piuttosto di utilizzare un imbuto. Aprendo l’uovo all’interno dell’imbuto, vedremo come subito passerà il bianco, mentre il rosso resterà bloccato dentro.

Conservare i rossi

Per conservare i rossi avanzati senza frigo, si mettono in un recipiente che si coprirà completamente d’acqua. Così si faceva al tempo delle nonne.

Pulire le uova

Le nonne prima di preparare le uva al guscio, o alla coque, le pulivano. A tale scopo si servivano di una miscela di acqua e di aceto.

Per non far crepare l’uovo in acqua

Può capitare che facendo bollire le uova, per farle sode o anche al guscio, ne ritroviamo qualcuna che presenta delle crepe. Fuoriesce così un po’ d’albume e l’uovo non è da presentare agli ospiti. Allora per evitare questo inconveniente adottiamo questa misura. Nell’acqua di cottura aggiungiamo un cucchiaio di aceto e una presa di sale. In questo modo niente più uova crepate.

Per sgusciare alla perfezione

Pronte le uova sode bisogna sgusciarle. Può capitare che la pellicina resti attaccata all’albume, cosa che rende poco agevole l’operazione, oltre a poter danneggiare esternamente l’uovo. Allora cotte le uova, si possono immergere in acqua fredda. Con questo stratagemma la pellicina resterà attaccata al guscio.

