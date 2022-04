Luogo di mille meraviglie e di posti unici, l’Italia a livello di città e paesaggi ci regala sempre delle gioie infinite. Infatti, sappiamo bene che il Bel Paese prende questo soprannome proprio dai luoghi incantati che costellano il territorio. Avere la fortuna di essere vicini a queste cittadine e a tutti i bellissimi paesaggi italiani non è da tutti. E, proprio per questo motivo, dovremmo assolutamente sfruttare questa fortuna, cercando sempre nuovi angoli nascosti da visitare. In questo modo, infatti, avremo davvero la possibilità di apprezzare tutte le bellezze che questo Paese può offrire.

Ecco alcune delle bellezze sparse per l’Italia da visitare assolutamente almeno una volta nella vita

Come appena sottolineato, quindi, sappiamo bene che l’Italia può offrire dei paesaggi e delle città davvero mozzafiato. Ma alcuni di questi luoghi, essendo molto piccoli e spesso nascosti, non sono famosi come meriterebbero. Per questo, spulciare nel territorio e scovare queste meraviglie, potrebbe essere un’operazione interessante e al contempo fortemente affascinante. Per esempio, se dovessimo trovarci in Basilicata, non potremmo perdere per nessuna ragione al mondo questo interessantissimo borgo quasi sconosciuto ma davvero meraviglioso. E ancora, se invece dovessimo trovarci a Roma, sarebbe un peccato non andare a scovare uno dei segreti che la città nasconde e che sicuramente ci faranno vedere la Capitale sotto un’altra ottica.

Nominato patrimonio UNESCO e presentato come mondo fantastico e ricco di meraviglie questo luogo catturerà il nostro cuore come mai prima d’ora

Oggi vediamo un altro luogo davvero mozzafiato da visitare almeno una volta nella vita. Stiamo parlando del Roero, Regione del Piemonte dichiarata patrimonio UNESCO nel 2014. Quest’area contiene dei paesaggi davvero unici, che potrebbero letteralmente farci innamorare. Partiamo dai borghi antichi che si incastonano alla perfezione nel paesaggio del Roero. Concentriamoci su 8 in particolare. Stiamo parlando di Cisterna d’Asti, Montà, Monteu, Montaldo e Santo Stefano Roero, Baldissero d’Alba, Pocapaglia e Sommariva Perno. E ancora, il paesaggio che abbraccia questi piccoli borghi medievali è tutto da scoprire e visitare.

I castelli che campeggiano il territorio, poi, ci offriranno una testimonianza del periodo feudale e ci faranno ammirare la bellissima architettura del tempo. Per non parlare poi di tutti i tour enogastronomici. La Regione, infatti, è famosissima per la produzione di vino e di prodotti locali, assolutamente da provare. Dunque, il Roero, nominato patrimonio Unesco e presentato come mondo fantastico, è davvero un luogo dalle mille meraviglie assolutamente da apprezzare almeno una volta nella vita.

