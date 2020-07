Sempre più persone scelgono il noleggio auto a lungo termine rispetto all’acquisto e al leasing di un’automobile. La formula proposta dalle società specializzate prevede la concessione in noleggio di un’auto o di un veicolo commerciale in cambio di un canone mensile fisso. L’uso del mezzo, il bollo auto, l’assicurazione RCA con ulteriori coperture e la manutenzione sono compresi nel prezzo del canone. In questo modo abbiamo la certezza di poter gestire la nostra auto con una rata e poter pianificare i costi. On line si possono trovare diverse offerte di noleggio a lungo termine. I prezzi proposti sono alla portata di quasi tutte le tasche e senza grossi esborsi l’auto dei sogni può diventare realtà.

Noleggio auto a lungo termine: tutto quello che devi sapere

Le aziende e i professionisti che percorrono molti chilometri tutti i giorni hanno bisogno di mezzi sempre efficienti e sicuri. Il noleggio sembra rispondere a queste esigenze. Auto sempre nuove e manutenzione compresa nel prezzo sono il modo migliore per guidare nella massima sicurezza. Ma qui nasce il primo problema. Le auto a noleggio, specialmente le offerte più allettanti, possono essere utilizzate per un numero di chilometri limitato. Penali molto salate sono previste nel caso si superi questo limite. Quindi per chi utilizza l’auto per lavoro o deve effettuare frequenti spostamenti c’è il rischio di veder schizzare il costo alle stelle. Quando pensiamo ad un’auto, pensiamo ad un allestimento be preciso. Il colore, la cilindrata, gli optional sono gli aspetti che normalmente ci rimangono più impressi e che più desideriamo. Ma le società di noleggio a lungo termine formulano le offerte per auto standard. I noleggiatori, infatti, acquistano stock di auto con caratteristiche tecniche, colori e modelli standard per ottenere prezzi più bassi. Potremo certamente chiedere un esemplare personalizzato ma in questo caso il costo sarà destinato a salire in modo consistente.

Noleggio auto a lungo termine: gli aspetti fiscali

Quando acquistiamo una vettura, il costo più alto è dato dalla svalutazione. Un veicolo acquistato e sostituito dopo 5 anni arriva a perdere fino al 75% del suo valore iniziale. Addirittura, nel momento in cui immatricoliamo la vettura possiamo perdere in un giorno il 22% rappresentato dall’IVA.

Il noleggio consente di evitare la svalutazione e di pagare l’IVA scaglionata nel tempo con le rate.

L’aspetto fiscale è proprio il principale vantaggio del noleggio. La possibilità di dedurre le spese e detrarre l’IVA sono vantaggi rilevanti ma solo per imprese e professionisti. Attenzione poi al fatto che alcuni lavoratori autonomi come ad esempio i medici o i promotori finanziari non potranno beneficiare della detrazione dell’IVA. I professionisti e le aziende possono contare anche sulle attuali agevolazioni fiscali, mentre per i privati questa possibilità non è prevista. Attenti quindi alle proposte che non comprendono l’IVA: sono interessanti per gli autonomi ma per un privato rischiano di essere un’illusione.