Da alcuni anni ormai i consumatori tendono ad evitare il più possibile gli esborsi economici e preferiscono diluire le spese nel tempo. Molto spesso ricorrono ai finanziamenti ma esistono molte altre possibilità sul mercato. In un recente articolo avevamo analizzato la convenienza dei piani telefonici con incluso uno smartphone di ultima generazione. Oggi vogliamo rispondere ad un ulteriore dubbio relativo alle automobili: noleggio a lungo termine o acquisto dell’auto, quale conviene veramente?

Sono sempre più frequenti gli annunci pubblicitari relativi alla formula del noleggio, rivolti sia a privati che ad imprese e professionisti. I vantaggi del noleggio a lungo termine sono vari. Questo, infatti, consente di evitare di anticipare il costo dell’auto e permette di comprendere in un’unica rata tutti i costi relativi alla sua gestione. Insomma, addio a bollo, assicurazione e manutenzione. I titolari di partita IVA poi possono detrarre la rata in misura variabile a seconda della loro attività.

Il noleggio per lavoratori autonomi e dipendenti

I lavoratori autonomi possono beneficiare, grazie al noleggio, delle agevolazioni fiscali previste anche per l’acquisto. Sarà quindi possibile scaricare l’IVA, ma anche il canone dell’auto ed i relativi costi. In altre parole, i risparmi fiscali pubblicizzati esistono ma non sono dedicati esclusivamente al noleggio. I privati invece non hanno normalmente alcuna agevolazione fiscale né quando acquistano una vettura né quando la noleggiano.

Per entrambi, quindi, il vero vantaggio è la comodità di non dover gestire le varie incombenze legate al possesso di un’automobile. Di contro, i clienti non potranno superare un determinato chilometraggio senza evitare di pagare penali. Ne consegue che il noleggio non è un prodotto adatto a chi percorre molta strada. Per chi, invece, utilizza saltuariamente l’auto: noleggio a lungo termine o acquisto dell’auto, quale conviene veramente? Per capirlo abbiamo analizzato un caso concreto. Vediamo quindi la differenza di costo tra noleggiare ed acquistare un’auto media per famiglie.

Noleggio a lungo termine o acquisto dell’auto, quale conviene veramente?

Dal punto di vista fiscale ci sono grosse differenze a seconda dell’attività svolta. Per questo abbiamo considerato i costi per un privato che non può scaricare fiscalmente l’automobile. Prendiamo ad esempio una vettura molto diffusa nelle nostre strade che ha un prezzo di listino di 15.950 euro. Ipotizziamo di utilizzarla per tre anni e poi rivenderla al prezzo medio di 7.000 euro.

In questi 36 mesi spenderemo circa 1.200 euro di assicurazione, 400 euro di bollo ed altrettanti di manutenzione programmata. Alla fine, l’auto ci costerà circa 11.000 euro. La stessa vettura a noleggio costa mediamente 230 euro al mese con un anticipo di 3.000 euro. Il costo totale è di poco superiore agli 11.000 euro. I costi delle due offerte sono quindi molto simili. Per concludere il noleggio a lungo termine conviene veramente quando la flessibilità e la comodità di questo contratto sono per noi delle priorità.