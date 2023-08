Noleggiare sdraio, lettini e ombrellone costa troppo? Ecco le località di mare dove spendere meno di 20 euro

I rincari hanno coinvolto anche il pacchetto estivo che comprende sdraio, lettino e ombrellone in spiaggia, arrivando a cifre esorbitanti. Ecco i lidi dove andare con tutta la famiglia spendendo poco

L’aumento dei prezzi non ha coinvolto solo i generi alimentari, i cosmetici, carburanti, mutui e bollette, ma anche l’ingresso ed i servizi di molti stabilimenti balneari. Sembrerebbe che ci sia un incremento dei costi, fino al 25%, per quanto riguarda l’affitto dei lettini e ombrelloni in spiaggia. L’alternativa più economica sarebbe dirigersi verso le spiagge libere, totalmente gratuite, dove posizionare il nostro telo e l’ombrellone in pieno sole. Nonostante i rincari, però, le prenotazioni e le richieste di noleggio per la postazione a mare sono in aumento. Molte famiglie, infatti, preferiscono andare in strutture attrezzate e confortevoli, dove è possibile fare una doccia, scendere agevolmente a mare e ripararsi all’ombra. Ma qual è il prezzo finale per accedere ai lidi ed usufruire dei vari servizi?

Prezzi da capogiro: ecco le mete dove noleggiare sdraio, lettini e ombrellone costa troppo

Siamo in piena estate, nel periodo di “alta stagione”, dove la maggior parte delle persone sono in ferie ed organizzano le vacanze al mare. I prezzi per accedere agli stabilimenti balneare, per questa ragione, possono essere più cari del previsto, soprattutto nelle località più gettonate. Un posto in spiaggia nelle prime file potrebbe essere dispendioso per una famiglia composta da 4 componenti, anche se non si tratta di resort di lusso. Nella costiera Amalfitana, a Forte dei Marmi e in alcune località pugliesi e sarde i prezzi sono da capogiro, partono da 60 euro al giorno. Il pacchetto solitamente comprende ovviamente l’ingresso, 2 sdraio e un ombrellone per proteggersi dal sole cocente. La cifra può salire notevolmente se desideriamo andare in lidi più lussuosi e famosi, che costano anche 400 euro al giorno. Ma se noleggiare sdraio, lettini e ombrellone costa troppo nelle mete blasonate, potremo optare per spiagge attrezzate più economiche.

Le spiagge attrezzate più economiche

Non tutte le località di mare sono care, alcune offrono sdraio, ombrellone e lettini a prezzi convenienti, sotto i 20 euro. Ammiriamo il mare cristallino e limpido a Terracina, in provincia di Latina, dove spenderemo cifre accessibili per tutta la famiglia. A poca distanza da Tropea potremo trascorrere una magnifica giornata al mare a Parghelia, dove alcuni lidi propongono 2 lettini e l’ombrellone a circa 10 euro. Anche in Sicilia ci sono imperdibili occasioni per rilassarsi al sole, anche per fare un giro in pedalò, scegliamo le province di Palermo, Trapani e Catania per spendere meno di 20 euro. Spiagge economiche sull’Adriatico in alcuni stabilimenti veneti e della Romagna, oppure più a sud in Puglia a Castellaneta. In Toscana immergiamoci nel mare di Livorno, nei lidi vicino la bellissima Terrazza Mascagni, dove le tariffe degli stabilimenti si aggirano intorno ai 15 euro.