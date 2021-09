Ormai ottobre è vicino e l’autunno sta per entrare nel vivo. Per questa ragione, dobbiamo cercare di prepararci al meglio sotto ogni aspetto. Dobbiamo capire cosa piantare nell’orto, e quali lavori fare in casa per non farci sorprendere dall’arrivo del freddo.

Bisogna, poi, anche cambiare un po’ le ricette e magari aumentare un po’ le calorie, per far fronte alle temperature più basse. Oggi, quindi, vediamo una preparazione proprio adatta a questo periodo, che pochi conoscono e quindi sicuramente lascerà a bocca aperta i nostri ospiti. Useremo ingredienti come nocciole e formaggio in questa incredibile ricetta che sorprenderà i commensali ad ottobre.

Gli ingredienti

Prepariamo un’insalata molto adatta per un pranzo autunnale, da consumare soli o, ancora meglio, in compagnia. Questi sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno:

200 grammi di ceci;

200 grammi di quinoa;

2 pere non troppo mature;

mezzo peperoncino;

100 grammi nocciole tostate;

80 grammi di semi di girasole tostati;

succo e scorza di mezzo limone;

120 grammi di gorgonzola;

80 millilitri di aceto bianco;

olio extravergine d’oliva;

sale fino;

pepe nero;

prezzemolo fresco;

zucchero.

Nocciole e formaggio in questa incredibile ricetta che sorprenderà i commensali ad ottobre

Iniziamo ora la preparazione. Mettiamo a bagno i ceci in acqua per una notte, il giorno dopo scoliamo.

Facciamo bollire una pentola d’acqua e cuociamo i ceci per circa 40 minuti, o comunque fino a quando sono teneri, poi scoliamo e mettiamoli in una ciotola grande. Contemporaneamente, in un’altra pentola, facciamo bollire la quinoa per circa cinque minuti, poi scoliamola e mettiamola in una ciotola separata a raffreddare.

Prendiamo, poi, le pere, sbucciamole e facciamole cuocere intere in una padella alta con zucchero, aceto, peperoncino e un bel po’ d’acqua, che copra tutte le pere. Portiamo l’acqua ad ebollizione, abbassiamo il fuoco e lasciamo cuocere per circa 15 minuti, o comunque fino a fino a quando le pere saranno tenere. Lasciamole raffreddare nel loro liquido. Dopo una decina di minuti, rimuoviamo le pere e tagliamole a spicchi.

Ora, prendiamo la ciotola di ceci e aggiungiamoci pere, quinoa, nocciole e semi di girasole. Mescoliamo un po’ e poi aggiungiamo olio, succo e scorza di limone, e prezzemolo. Continuiamo a mescolare e regoliamo di condimenti, se necessario.

Infine, tagliamo il gorgonzola a cubetti, e distribuiamoli sull’insalata. Assaggiamo e regoliamo di sale e altri condimenti. Il piatto è ora pronto per essere servito e per sorprendere tutti coloro a cui lo presenteremo.