La situazione tecnica del Nikkei 225, come anticipato in pregresse analisi, è in attesa di conferme ribassiste.

Analizziamo quindi i possibili scenari con diverse tecniche, compresi Magic Box e setup di Gann.

Nikkei 225 in attesa di conferme

Partiamo dal seguente grafico, che applica diversi metodi.

Il semicerchio verde, bordato di rosso, rappresenta un ciclo di medio, il cui bottom dovrebbe cadere ad agosto 2022.

Le rette verticali nere indicano una suddivisione nei canonici quattro sottocicli.

Le tre rette orizzontali nere rivestono una particolare importanza.

La prima più in alto rappresenta un livello di supporto statico, rotto il quale, con conferma in chiusura mensile, si avrebbe una indicazione di ribasso, quella di cui parlavamo sopra.

Ma in questo caso, quali sarebbero gli obiettivi al ribasso?

Target ribassisti

Per proiettare i target di prezzo e tempo di un eventuale ribasso, abbiamo in primis applicato la tecnica Magic Box.

Le due rette rosse discendenti sulla destra sono infatti state tracciate con questo metodo e proiettano i seguenti target.

Primario setup temporale per agosto 2022, all’intersezione tra le rette rosse e la retta verticale nera sulla destra.

Primo target ribassista in area 23.015, all’intersezione tra la retta rossa più alta e la retta verticale nera.

Possibili estensioni sino in area 18.905, all’intersezione tra la retta rossa più in basso e la retta verticale nera.

Conferme del setup temporale

Il setup temporale di agosto 2022 trova conferma in altre tecniche, che ne rafforzano la valenza statistica.

Intanto occorre osservare la coincidenza con la probabile scadenza del ciclo, dove quindi dovrebbe formarsi il bottom, da cui dovrebbe poi ripartire un nuovo ciclo.

Inoltre troviamo una conferma tramite tecniche di Gann, come da seguente grafico.

Il grafico evidenzia un quadrato di minimo di 90, costruito secondo le tecniche spiegate in precedenti occasioni.

A proposito di attesa di conferme sul Nikkei 225, notiamo che la retta verticale, contrassegnata da una freccia rossa, indica un setup temporale per settembre 2022, quindi prossimo a quello di agosto 2022, già proiettato con altre tecniche.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“