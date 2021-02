Impossibile dimenticare il grande successo che ha avuto l’abbigliamento Lidl. Oggi, questo torna in pompa magna e con una collaborazione stellare. Infatti Lidl ha stretto una partnership con Nike. Il colosso sportivo di Beaverton, che ha chiuso l’anno fiscale con un’entrata pari a 37,4 miliardi di euro registrando un calo di 1,7 miliardi di euro in un anno, ha deciso di stringere un accordo con la catena di supermercati tedesca per realizzare insieme nuovi capi per l’attività fisica, come abbigliamento e scarpe. Ed ecco che Nike diventa low cost e sbarca sul sito della Lidl.

Lidl e il suo successo

Se da una parte la catena di supermercati era famosa per essere un semplice market, oggi sembra che Lidl sia molto interessata ad entrare nel segmento moda, producendo abbigliamento molto economico, che ha avuto un immenso successo. Tutti si ricorderanno delle scarpe Lidl vendute a 12,99 euro e rivendute sui vari siti online a prezzi decisamente esagerati. Ma quando un oggetto diventa di moda e il desiderio di possederlo è talmente tanto, non sembra si possa dire di no.

Nike diventa low cost e sbarca sul sito della Lidl

Il colosso sportivo dopo aver visto il grande successo dei prodotti Lidl ha dunque deciso di allearsi con la catena di supermercati e di mettere in vendita i propri prodotti sul sito online della Lidl. La linea di abbigliamento firmata Nike-Lidl che prevede tute e scarpe per uomo e bambino, al momento è disponibile solo in Germania e in Spagna, ed esclusivamente online per evitare assembramenti davanti ai supermercati.

Questa importante strategia sembra essere un perfetto win-win. Poichè la Lidl continua ad espandersi in altri business abbracciando altre categorie merceologiche. Mentre la Nike amplia i suoi canali di vendita, conquistando una nuova fetta di mercato e alleggerendo i propri punti vendita.

