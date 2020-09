Niente si muove a Piazza Affari. Anzi, si scende

Poco di interessante da dire. Mercati quasi fermi, niente si muove a Piazza Affari. Anzi, per essere precisi, il Ftse Mib è anche in una posizione migliore rispetto agli altri indici europei. Infatti nel Vecchio Continente il Dax appare in rosso. Come spiegare questo immobilismo? Apparentemente uno dei motivi è l’attesa per il prossimo incontro/scontro tra Joe Biden e il suo avversario, l’attuale presidente Usa Donald Trump. In palio, come è noto, la Casa Bianca. Quello che avverrà in tv tra poche ore è lo scontro che potrebbe influenzare,non poco, la scelta di milioni di elettori statunitensi.

I listini europei e i rating a Piazza Affari

Come detto, in Europa Francoforte deve registrare un passivo che, alle 14 è dello 0,4% in territorio negativo. Lo stesso dicasi per il Ftse 100 e il Cac 40 di Parigi, quest’ultimo a -0,06%. Invece Piazza Affari riesce a reggere. Almeno in questa prima parte. Infatti nello stesso momento sull’indice italiano arriva un +0,07%. Ma si tratta di un’illusione momentanea: non più tardi delle 14.10, infatti, il Ftse Mib già si trova a -0,07%. E se niente si muove a Piazza Affari, per ciò che riguarda i rating si può guardare ai buy di Banca Akros su Cairo Communication (2,40 euro), Fca (15 euro) e Saipem (MIL:SPM) (3,50 euro). Invece per titoli come Atlantia (target a 17 euro) e Prysmian (26 euro) il giudizio è accumulate.

I futures a Wall Street

Nemmeno al di là dell’oceano la musica cambia. Infatti alle 14.10 (ora italiana) i listini di Wall Street virano in rosso. Per la precisione, guardando ai futures, l’S&P 500 arriva a perdere lo 0,2%, il Dow Jones lo 0,17% e il Nasdaq lo 0,45%.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i risultati più interessanti di oggi, a livello europeo, sono da citare i numeri di settembre della fiducia di imprese (-11,1 punti invece dei -12,7 della precedente rilevazione), dell’economia (91,1 punti contro i precedenti 87,7) e dei consumatori, (a -13,9, anche qui in ripresa invece dei -14,7 precedenti).