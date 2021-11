Quante volte sarà capitato di ritrovarsi con questo fastidioso odore ad invadere il bagno. Abbiamo appena finito le pulizie, abbiamo strofinato ogni angolo e ogni piastrella fino a farli brillare. Eppure, dopo pochissimo tempo ci ritroviamo questo sgradevole odore e non sappiamo cosa fare.

Molti ignorano che il famigerato responsabile della puzza del bagno potrebbe essere proprio questo, un problema di sigillatura. Non dipende da noi, la causa è da ricercare nel silicone che ormai va sostituito sotto il water. Però se questo non è il caso è bene scoprire da dove proviene questo cattivo odore e liberarsene una volta per tutte.

Niente più puzza di fogna dal bagno grazie a questi preziosi ed efficaci consigli per risolvere il problema

Tenere la casa ben pulita e profumata non è solo una questione di estetica, anzi è indispensabile a livello igienico. È normale rimanerci male o innervosirsi se sentiamo questi odori dopo aver pulito alla perfezione. Questa cosiddetta puzza di fogna è un modo di definire quell’odore di marcio e di acqua stagnante che a volte sentiamo nel bagno. Il problema di questo tipo di odori è che provengono direttamente dallo scarico e dalle tubature. Difficilmente possiamo liberarcene pulendo alla perfezione ogni angolo del bagno.

Per cominciare controlliamo prima di tutto il livello dell’acqua all’interno del WC. Se il livello è troppo basso, infatti, potrebbe non fare da filtro naturale per gli odori dello scarico. Così il cattivo odore dell’esterno risalirebbe fino a dentro il bagno. Se di questo si tratta dobbiamo regolare il galleggiante del nostro WC.

Se invece il livello dell’acqua è buono, prima di correre a chiamare l’idraulico vediamo come provare a eliminare i cattivi odori con metodi naturali. Potremmo trovarci a combattere con un WC incrostato che causa degli ingorghi nelle tubature. Proviamo quindi ad usare un metodo ad impatto zero per liberare gli scarichi otturati con bicarbonato, sale grosso e aceto. Ne abbiamo già illustrato il metodo in questo precedente articolo.

Se il problema persiste, che fare?

E se neanche questo metodo funziona? Probabilmente il cattivo odore viene direttamente dal pozzetto o dalla fossa biologica. In questo caso possiamo agire acquistando delle pastiglie o bustine apposite che scioglieranno eventuali ingorghi. Così i cattivi odori spariranno e non dovrebbero più ritornare per molto tempo.

Insomma, niente più puzza di fogna dal bagno grazie a questi preziosi ed efficaci consigli per risolvere il problema. Se nessuno di questi metodi risulta efficace probabilmente è necessario rivolgersi ad un idraulico professionista. In quel caso potrebbe essere necessario agire direttamente sul pozzetto o sulla fossa biologica ed è meglio lasciar fare agli esperti.

