A volte rimuovere in modo efficace tutta la polvere che si accumula nelle stanze è una vera sfida. Infatti in casa tutti noi abbiamo angoli e punti difficili da raggiungere e pulire in modo efficace. Uno di questi è sicuramente il pavimento sotto il letto. Per evitare di doverlo spostare o sollevare esistono però dei piccoli e semplici trucchi che risolveranno i nostri problemi. Niente più polvere sotto il letto con questi rimedi.

Panni elettrostatici, collant, panni in microfibra

Il primo metodo prevede l’uso di un bastone lungo e di panni elettrostatici, panni in microfibra o vecchi collant. Con degli elastici basterà posizionare e fermare uno di questi tre elementi coprendo il più possibile il bastone. Quindi chinandoci facciamolo passare sotto il letto, rimuovendo così tutta la polvere. Per esempio può andare bene il manico di una scopa.

Della scopa volendo si possono anche usare le setole. Blocchiamoci attorno i panni elettrostatici e quelli in microfibra, oppure avvolgiamole nei collant. Ora come prima chiniamoci e spingiamo la scopa bene sotto il letto cercando di raggiungere tutti gli angoli. Questi materiali sono davvero ottimi per raccogliere la polvere e rimuoveranno ogni residuo di sporco.

Fon

Niente più polvere sotto il letto con questi rimedi. Questo secondo trucco è ottimo per eliminare la gran parte della sporcizia, ma non è in grado di eliminare eventuali incrostazioni. Semplicemente dobbiamo procurarci dei panni (o dei vecchi vestiti che vogliamo buttare) e inumidirli con dell’acqua. Posizioniamoli quindi come barriera per tutto un lato lungo del letto. Se la distanza tra il letto e il pavimento è molto ampia possiamo anche appenderli in modo da coprire bene tutto lo spazio. In questo caso però dobbiamo bloccarli bene sia nella parte inferiore sia in quella superiore.

A questo punto attacchiamo alla corrente il fon e posizioniamoci sull’altro lato lungo del letto. Non ci resta che azionare l’elettrodomestico alla massima potenza e dirigere il getto d’aria solo verso gli stracci umidi. In questo modo tutto lo sporco accumulato sotto il letto verrà spinto verso i panni, che essendo bagnati lo tratterranno. Una volta terminato rimuoviamo gli stracci e laviamoli.