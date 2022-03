Niente più pelo sporco e grasso per il nostro cucciolo grazie a questi 3 portentosi balsami da fare in casa

I proprietari di un cane lo sanno bene, per i nostri cuccioli faremmo davvero di tutto. Coccolarli, curarli e dare loro da mangiare, però, non basta: anche una buona toelettatura è fondamentale per mantenerli forti e in salute, soprattutto per alcune razze. La cura del manto del nostro cane, infatti, non è soltanto un fattore estetico, ma anzi influisce profondamente sulla sua salute. Un pelo curato e rigoglioso aiuterebbe il cane a sopportare meglio le basse temperature e a difendersi da agenti esterni che altrimenti sarebbero molto pericolosi. Non sono in molti, però, a sapere che per aiutarci a curare questa parte del cane potremmo utilizzare anche dei balsami fatti in casa.

Due balsami sani e naturali

Il primo fra questi è il balsamo al rosmarino, un prodotto che possiamo trovare in tutte le dispense e cucine. Avremo quindi bisogno di un po’ d’acqua calda, due cucchiai d’olio d’oliva, un rametto di rosmarino ed una ciotola in cui lasciare tutto in infusione. Dopo appena 15 minuti potremo allora vedere che l’infuso si sarà perfettamente amalgamato e sarà quindi pronto per essere applicato. Cospargiamolo su tutto il corpo facendo una leggera pressione e risciacquiamo con acqua tiepida dopo giusto 2 minuti per lasciarlo agire. Questo fantastico condimento dona al pelo del cane una serie di sostanze nutrienti che aiuterebbero a renderlo più forte e lucente sin da subito. Inoltre, poi, darebbe grandi benefici alla circolazione del sangue e eviterebbe che il pelo diventi grasso e sporco.

Un altro poi potrebbe essere un balsamo a base di olio di cocco: una ricetta davvero fantastica che donerebbe lucentezza, brillantezza e luminosità al manto del nostro cucciolo. Oltre anche ad aiutare a sciogliere i nodi del pelo e renderlo completamente liscio e soffice. Anche in questo caso, l’applicazione avverrà nello stesso modo: sciogliendo due cucchiaini di olio di cocco in una soluzione di acqua calda e, quando fredda, applicandola sul pelo del cane con delicatezza. Una volta lasciata agire per un paio di minuti, potremo poi risciacquarla e procedere con un normale shampoo.

Niente più pelo sporco e grasso per il nostro cucciolo grazie a questi 3 portentosi balsami da fare in casa

Per finire, potremmo anche creare un balsamo a base di aloe vera. Grazie a questo tipo di prodotto potremmo rendere il pelo fluido, forte e ben idratato come non mai. Un vero e proprio trattamento per il pelo e per la cute del cane che potrebbe aiutare a prevenire anche eventuali dermatiti. In questo caso il balsamo dovrà essere applicato dopo il lavaggio del cane e cosparso per bene massaggiando la soluzione per qualche minuto. Fatto questo, risciacquiamo accuratamente con molta acqua. Rimarrà soltanto da asciugare il pelo del nostro amico a quattro zampe. Ecco allora che avremo niente più pelo sporco e grasso proprio grazie a questi fantastici balsami fai da te.

