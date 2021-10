Prendersi cura delle piante e mantenerle rigogliose non è sempre facile. Anche se vantiamo un perfetto pollice verde è inevitabile ritrovarsi a fare i conti con un problema molto comune. Spesso e volentieri anche una pianta sana e in perfetta salute può essere attaccata da parassiti e afidi. E se non agiamo tempestivamente, in poco tempo le nostre piantine appassiranno.

In commercio esistono molti repellenti chimici efficaci contro parassiti e afidi. Il problema di questi prodotti, oltre al fattore ambientale, è che non possono essere usati su piante da frutto. Questo perché in quel caso andremo ad ingerire anche i pesticidi, soprattutto se sono ortaggi a foglia.

Niente più parassiti e afidi sulle nostre bellissime piante con questo rimedio super economico

Ed ecco allora un rimedio naturale che le nostre nonne conoscono molto bene. Stiamo parlando del sapone morbido all’olio di cocco. Probabilmente una delle prime saponette in commercio per la pulizia multiuso mai venduta. Dal classico colore giallo vivo e dalla consistenza morbida, questo sapone è ecologico e biodegradabile.

Ideale per il bucato e per la pulizia di casa, può essere trasformato anche in liquido per detergere le superfici. Ne abbiamo parlato in pulizia della casa e bucato impeccabili con meno di un euro grazie a questo prodotto sorprendente”.

Ora vedremo come utilizzare questo prodotto nell’orto o nel giardino. Questo sapone potassico vegetale è facilissimo da usare e ha un costo veramente bassissimo. Grazie alle sue proprietà riesce a tenere lontano afidi, alcuni tipi di cocciniglie e diversi altri parassiti. Basterà sciogliere 15 gr di questo sapone in un litro d’acqua e poi trasferirlo in un flacone spray.

Applichiamo questo spray al mattino o alla sera, concentrandoci bene sulle foglie. Aspettiamo che agisca per un giorno intero e controlliamo. Se i parassiti non sono spariti ripetiamo l’applicazione per un paio di giorni al massimo. Se esageriamo potremmo danneggiare la pianta a causa dell’alto contenuto di potassio.

Attenzione però a non utilizzarlo su piante come le azalee, le gardenie o anche su alcuni tipi di ortaggi. Alcune piante non tollerano bene questo genere di sapone. Se abbiamo dubbi proviamolo su una piccola zona di una foglia. Se questa si arriccia o presenta delle macchioline meglio non utilizzarlo.

Niente più parassiti e afidi sulle nostre bellissime piante con questo rimedio super economico. Ricordiamo che questo metodo è molto utile per le piante da fiore. Se invece vogliamo riutilizzare degli ingredienti che abbiamo in casa possiamo provare con dei macerati. Un repellente all’aglio, alla cipolla o anche al pomodoro possono rivelarsi anch’essi molto utili.

