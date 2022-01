Il make up aiuta a lavorare sul proprio volto e sulle proprie insicurezza. Labbra troppo sottili, piccoli brufoletti sul viso o rossori diffusi sono alcuni dei problemi più comuni a molte donne. Fra questi figura certamente anche il naso, con forme talvolta eccessivamente irregolari, che è possibile correggere con il trucco. Dunque, niente più naso con la gobba o a patata per chi conosce questi utilissimi trucchetti e usa 2 soli prodotti. Usare i cosmetici giusti è fondamentale per ottenere il risultato sperato. Ad esempio, bastano solo questi 3 cosmetici per scolpire il viso e avere un naturalissimo effetto lifting.

Contro nasi irregolari o per correggere quelli troppo sottili

Il contouring del naso è sempre più frequente negli ultimi tempi, anche perché consente di correggere piccoli inestetismi senza ricorrere alla chirurgia.

A molte persone capita, ad esempio, di avere un naso irregolare. Una piccola rientranza laterale del naso o qualche altra irregolarità non devono preoccupare. In questo caso basterà illuminare con un correttore chiaro la parte concava.

In molti casi un naso eccessivamente sottile crea gli stessi fastidi di uno enorme e ingombrante. Esso non sembra proporzionato al resto del viso, magari troppo tondo e paffuto. In questo caso, illuminare entrambi i lati del ponte del naso. Si tratta esattamente delle 2 porzioni laterali del naso che partono dall’attaccatura delle sopracciglia alle narici.

Niente più naso con la gobba o a patata per chi conosce questi utilissimi trucchetti e usa 2 soli prodotti

Per mimetizzare nasi a gobba, disegnare un triangolo con un correttore molto chiaro, proprio tra le 2 sopracciglia, con la punta rivolta verso il basso. La tecnica somiglia più a uno strobing che a un contouring.

Per il naso a patata, invece, tracciare 2 linee verticali al lato del naso, partendo dall’inizio del sopracciglio e arrivando fino a metà. Bisognerà usare un correttore in crema color castagna. Fare lo stesso partendo dall’inizio della narice fino alla punta del naso. Infine, bisognerà colorare interamente la parte centrale del naso rimasta libera con il correttore bianco.

Come nascondere nasi a triangolo e quelli piatti e schiacciati

Nel primo caso, colorare la zona del condotto lacrimale fino all’inizio delle sopracciglia con il correttore bianco, di entrambi i lati del volto. Evidenziare la parte finale della ciliegina del naso con una riga marrone scura.

Per mimetizzare un naso piatto tracciare una riga che parte dall’inizio del sopracciglio, attraversa tutto un lato del naso in senso verticale. Scendere sotto la ciliegia del naso e ripetere lo stesso anche dall’altro lato.

