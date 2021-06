La formazione della muffa nella doccia o nella vasca da bagno è una vera noia e purtroppo è assolutamente normale che avvenga. Questo succede perché magari l’acqua entra in qualche fessura e lì rimane facendo la muffa. Niente più muffa nella doccia se si usa questo prodotto efficace e profumato.

Un rimedio sicuramente vincente è quello di chiudere con del silicone le fessure presenti. In questo modo l’acqua non dovrebbe più entrare. Però la muffa non si crea solo all’interno, ma si crea anche sulle varie superfici. Le fughe delle mattonelle sono un esempio lampante della muffa in bagno, poiché da bianche diventano nere. Cosa possiamo fare quindi?

Le abbiamo veramente provate tutte

Per contrastare la muffa ormai le abbiamo provate veramente tutte. Partendo dai prodotti naturali fino ad arrivare a quelli meno naturali possibili. Abbiamo visto l’alcool denaturato con l’olio di lavanda, oppure il bicarbonato e altri ingredienti. Oggi vedremo un comune prodotto che si usa per le pulizie del bagno, ma questa volta usato in modo diverso.

Gel wc candeggina

Niente più muffa nella doccia se si usa questo prodotto efficace e profumato. Il gel wc candeggina solitamente lo si usa per il water, ma va benissimo anche per rimuovere la muffa dalla doccia o dalla vasca.

Bisogna versare il gel sopra la muffa, aspettare che questo agisca (circa 20 minuti) e dopo andare con una spugna a grattare via tutto lo sporco. La superficie magicamente tornerà bianca e potremo dire addio alla muffa.

È importante ripetere l’azione ogni volta che si pulisce il bagno, perché in questo modo non si avrà mai la muffa vecchia che è molto difficile da togliere. Non bisogna mai rimandare le pulizie di casa perché lo sporco ostinato e vecchio è quello più complicato da rimuovere. E spesso richiede il doppio della fatica che possiamo evitare.

