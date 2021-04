In tanti sognano il parquet in casa: questo pavimento, totalmente naturale, infatti, dona calore, fascino ed eleganza a qualsiasi casa, anche la più anonima. E se una volta il parquet era una scelta economicamente proibitiva, oggi sul mercato è presente un vasto ventaglio di scelte, con costi per tutte le tasche.

Ma al di là del prezzo, restano da considerare, prima di optare per il parquet, tutti i pro e i contro di questa scelta.

I vantaggi

a) È un pavimento che rende accogliente qualsiasi tipo di abitazione, proprio per il carattere naturale del legno;

b) è resistente nel tempo, se curato in maniera adeguata;

c) è un’ottima soluzione se si desidera un impianto di riscaldamento a pavimento;

d) dona una piacevole sensazione al tatto: camminare a piedi scalzi sul parquet è un vero piacere.

Gli svantaggi

a)Richiede una cura e una manutenzione costanti: solo così si può garantire una lunga durata nel tempo;

b)potrebbe gonfiarsi se esposto all’umidità o se ci sono ristagni di acqua;

c)si graffia facilmente.

Quest’ultimo punto è sicuramente il più insidioso. Sono tante le cause che possono causare dei graffi al parquet. Citiamo le più comuni: la caduta accidentale di un oggetto, lo spostamento di mobili, il graffio causato da un animale domestico. In tutti questi casi, nessuna paura: niente più graffi sul parquet con questo rimedio a costo zero che nessuno conosce. Quale? Una semplice noce.

Come eliminare i graffi dal parquet con una noce

Innanzitutto, è necessario pulire la noce, eliminando guscio e gherigli. Poi, basterà prendere la noce e strofinarla in modo circolare sul graffio, per tutta la sua lunghezza. Dopo aver strofinato varie volte, bisognerà aspettare qualche minuto affinché gli oli contenuti in questo frutto secco penetrino nel parquet. È ora possibile passare un panno umido sul legno e il graffio sarà scomparso.

È importante ricordare che questa soluzione riesce a eliminare graffi superficiali. Nel caso in cui il solco sia più profondo, sarà necessario intervenire in modo diverso, utilizzando, ad esempio della gommalacca.

Da oggi, niente più graffi sul parquet con questo rimedio a costo zero che nessuno conosce! Per chi volesse approfondire l’argomento e scoprire come prendersi cura del legno, questo articolo sarà sicuramente molto utile.