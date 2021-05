Amiamo tutti l’estate. Il caldo, il Sole splendente, il mare. Quando arriva questa stagione ci sentiamo subito più carichi di energie e pronti a fare tutto. Ma ecco che puntualmente arriva a disturbare il nostro umore quel solito problema. Le gambe che si gonfiano e una stanchezza che non ci fa fare neanche un passo. Chi ha qualche problema di microcircolazione lo sa bene. Basta solo un po’ di caldo che subito ci tocca tenere i piedi sollevati contro il muro. Alla ricerca di un po’ di sollievo.

L’Estremo Oriente ci svela la soluzione a tutti i nostri problemi

In quella parte di Mondo il benessere fisico e psichico è sempre stato importante. Per questo motivo sono tanti i rimedi naturali che provengono dall’Oriente. E che hanno radici profonde, anche centinaia di anni. Uno di questi è sicuramente una pianta che pochi conoscono. Stiamo parlando della sofora del Giappone. I fiori di questo albero contengono un principio attivo chiamato rutina. Un bioflavonoide che ha la capacità di migliorare la circolazione, rinforzando vene e capillari. Uno studio ha dimostrato come la sofora, usata nella medicina tradizionale cinese da generazioni, sia efficace. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e antitrombotiche.

Niente più gambe stanche e pesanti con questo rimedio che viene dall’Oriente che combatte anche i capillari fragili

Ora che abbiamo scoperto le sue innumerevoli proprietà, vediamo come usarla. In genere si trova già confezionata, oppure in erboristeria. Venduta in compresse da ingerire, in genere una volta al giorno per un periodo limitato. O bustine pronte, con cui fare infusi. Seguiamo sempre le indicazioni degli esperti prima di utilizzarla. Se riusciamo a procurarci le radici possiamo preparare un decotto, utile anche per attenuare i sintomi influenzali.

Quindi, niente più gambe stanche e pesanti con questo rimedio che viene dall’Oriente che combatte anche i capillari fragili. Come sempre è bene controllare possibili controindicazioni. E consultare il proprio medico se si hanno patologie o possibili allergie. Se vogliamo provare qualcosa di nuovo, possiamo comprare il miele di sofora. Un modo per unire gusto e benessere in un solo cucchiaio.

