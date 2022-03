Il periodo che va dal mese di marzo e arriva fino ad aprile è sempre momento di cambiamenti in casa o nel guardaroba. Il cambio di stagione impone di dover riporre indumenti e accessori dell’inverno, per dare un caloroso benvenuto alla magia della primavera.

In armadio urge una riorganizzazione generale e, farlo con i trucchi giusti, permette di avere tutto in ordine a lungo e con una fatica minore. Il rischio, infatti, è quello d’impiegare tempo e fatica per sistemare tutto, per poi ritrovarsi con un armadio sottosopra appena poco tempo dopo.

Si tratta del metodo konmari, una strategia fai da te che permetterebbe di sistemare scarpe e borse secondo un ordine ben preciso. Esso è perfetto, specialmente, quando la casa è piccola. Dando per scontata l’importanza di un’attività di decluttering prima, ecco le basi di questo metodo e come poterlo sperimentare nel proprio armadio.

Niente più disordine per scarpe e borse nell’armadio perché questo metodo è fenomenale quando c’è poco spazio anche nella scarpiera

Innanzitutto, è bene usare sempre la regola del “uno esce uno entra” quando acquistiamo nuove borse e scarpe. Questo significa dover regalare o disfarsi di un accessorio superfluo per ogni nuovo acquisto.

Bisognerà riporre le scarpe fuori stagione nelle loro scatole d’acquisto, dopo averle pulite e asciugate e, magari, riempite di vecchi giornali.

Mangia odori, profumatori e deodoranti per scarpe andranno spruzzati regolarmente, per evitare cattivi odori nella scarpiera.

Al posto della scarpiera è possibile pensare di utilizzare box, scatole resistenti e salvaspazio in plastica per mantenere tutto in ordine. Ma come fare, invece, per le borse?

Un guardaroba a prova di disordine

Dopo aver raggruppato tutte le borse per averne una visione chiara, selezioniamo quelle che utilizziamo realmente. Suddividerle per tipologia e stagione, tenendo conto di questa classificazione:

lo zaino è un modello capiente da giorno;

anche la borsa baguette è da giorno;

la clutch è la borsetta per la sera e le occasioni importanti;

la pochette è molto simile alla clutch;

la shopper è una borsa per le commissioni giornaliere;

la postina è una borsa a tracolla da usare il giorno.

Riempire le borse con carta velina o riporle “a matrioska”, ossia inserire i modelli da giorno più piccoli in quelli più grandi. Fare lo stesso con la sera e le occasioni.

Sono molto pratici anche i ganci appendi borsa, da fissare nell’anta interna dell’armadio. Dunque, ecco perché per avere niente più disordine per scarpe e borse nell’armadio di casa bisognerebbe impiegare proprio questo metodo.

