Una delle parti del viso che viene trattata e truccata più intensamente sono sicuramente le ciglia. Queste sono in grado di mettere in risalto gli occhi di una persona, illuminando e aprendo lo sguardo. Le ciglia lunghe, infatti, mettono in risalto i nostri occhi e li fanno sembrare più grandi.

Per questo motivo da tempo immemore esistono vari trucchi per modificarne l’aspetto. Dal mascara, usato già dagli antichi egizi, sino alle moderne extension per ciglia in grado di durare settimane e mesi.

Non tutte, però, sono delle fan delle ciglia posticce, per molte risultano scomode, pesanti e anche difficili da mettere. Inoltre, le ciglia finte molto spesso danno un effetto poco naturale, che molte vogliono evitare. Ma se sapremo usare nel giusto modo i nostri cosmetici, potremo ottenere un effetto ciglia lunghissime senza ricorrere alle extensions. Oggi, quindi, vedremo perché non avremo più bisogno di ciglia finte ora che conosciamo questo trucco naturale per avere ciglia lunghissime.

Lunghe e voluminose

Negli ultimi anni sempre più persone stanno effettuando procedimenti di allungamento ciglia. Grazie alle nuove tecniche è molto semplice ed economico mettere delle extension in modo da avere ciglia più lunghe e più voluminose sempre.

Grazie all’allungamento, le estetiste possono incollare delle extensions che durino anche per diverse settimane. In questo modo, potremo evitare di mettere il mascara tutti i giorni e le nostre ciglia sembreranno già truccate. Se vogliamo evitare questo procedimento estetico, dobbiamo sapere che esistono alternative più naturali.

Niente più ciglia finte ora che conosciamo questo trucco naturale per avere ciglia lunghissime

Se vogliamo ottenere ciglia lunghe e voluminose che esaltino lo sguardo, non dobbiamo fare altro che prendere un semplice tubetto di mascara e una pinzetta in metallo per sopracciglia. Ora dovremo inserire la pinzetta nell’apertura de mascara e prendere un po’ di liquido.

Dovremo, poi, avvolgere con la pinzetta delicatamente le singole ciglia, in modo che si rivestano di mascara. Picchiettiamo delicatamente in modo da avvolgere i singoli peli col mascara. Questo passaggio, però, va fatto con calma. Facciamo molta attenzione a non finire con la pinzetta nell’occhio.

Dovremo ripetere l’operazione con tutte le ciglia, in modo da truccare interamente la parte. Per un effetto davvero incredibile, consigliamo di ripetere anche sulle ciglia inferiori. In questo semplice modo avremo ottenuto ciglia lunghissime e voluminose con un effetto extensions che lascerà tutti a bocca aperta.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo svelato due ottimi oli da usare per il benessere di ciglia e sopracciglia.