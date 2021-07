Almeno una volta abbiamo sperimentato quella sensazione del cuore che batte velocemente e il respiro si blocca. Spesso sono sintomi dell’ansia. È strano a dirsi ma questo è un disturbo davvero diffuso. Sono le donne quelle più colpite da questo fastidio, circa il 7%. Tra l’altro accade a donne giovani che non superano i cinquant’anni. Con questo sintomo compare anche il temuto attacco di panico, ormai anche quello molto frequente.

Quando preoccuparsi

La tachicardia, come già detto, è un disturbo che può presentarsi quando si è molto stressati o si è subito un dolore che non si riesce ad elaborare. Il cuore è molto legato agli stati emotivi ed è per questo che ai malati di cuore si cerca di non dare brutte notizie e di tenerli riparati. Ma in questo caso si parla di una tachicardia da stress e basterà tirare fuori quello che si ha dentro e calmarsi.

Ovviamente una tachicardia che si presenta più volte in un tempo breve ha bisogno di un controllo di un cardiologo per escludere altre patologie.

Quindi niente paura se il cuore batte forte il rimedio è proprio questo.

La Respirazione

La respirazione diaframmatica aiuta a controllare le proprie emozioni. In qualche modo, respirando si sgombra la mente da ciò che sul momento ci sembrano problemi insormontabili. La respirazione si può praticare dovunque ci troviamo e ha subito un effetto calmante. Insieme alla respirazione una camminata aiuta a distendere e a stabilizzare l’umore e a consegnare una sensazione di benessere.

Altri rimedi

Molti sono i rimedi come fazzolettini imbevuti di lavanda da annusare quando il cuore batte veloce o la digitazione sul polso come massaggio. Ma potrebbero non avere una grande efficacia. Invece assumere camomilla o valeriana può essere un ottimo salvagente in questi casi.

Poi, in ogni caso, il vostro medico può consigliare qualcosa di più adatto per calmare cuore e nervi.

Quello che è importante sapere è che non bisogna farsi prendere dal panico se il nostro cuore batte forte.

Il nostro cuore parla di noi e di tutto ciò che non va. Sono molte le tachicardie non gravi e momentanee legate ad un momento difficile della nostra vita.

In questo periodo anche il caldo può aiutare questo stato di cose. Se ci si rende conto che ne siamo soggetti meglio non affrontare il caldo torrido e preferire di uscire quando fa più fresco.