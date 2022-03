Benché il radicchio vanti un ruolo importante nel patrimonio gastronomico del nostro Paese, non tutti ne sono così appassionati. Infatti non sempre risulta facile riuscire a far apprezzare il caratteristico sapore amarognolo del radicchio. Tuttavia, come detto in una precedente pubblicazione, esistono dei trucchetti per ridurne la sensazione amara per poterlo impiegare in pasta e risotti. Oggi, però, niente pasta o risotti, perché vedremo come preparare un contorno con radicchio fatto da leccarsi i baffi.

La preparazione è semplicissima ma grazie alla combinazione di ingrediente regalerà un piatto fuori dal comune.

Contorno delizioso

Quello che ci servirà per preparare una ricetta con il radicchio da leccarci i baffi è:

radicchio lungo;

gorgonzola;

prosciutto crudo;

parmigiano;

funghi champignon;

aglio;

prezzemolo.

Cominciamo sbucciando lo spicchio di aglio che sarà messo in una padella insieme a dell’olio per farlo insaporire. Una volta insaporito l’olio aggiungeremo i funghi champignon che avremo affettato in precedenza.

Piccolo consiglio: per la pulizia dei funghi ricordiamoci che questi non vanno mai passati sotto l’acqua corrente. Meglio utilizzare un fazzoletto umido da passare sulla superficie oppure uno spazzolino bagnato.

Quando i funghi avranno cambiato colore e saranno dunque cotti, eliminiamo l’aglio ed aggiungiamo sale, pepe ed una spolverata di prezzemolo tritato finemente.

Una volta pronti i nostri funghi, mettiamoli da parte e dedichiamoci al radicchio.

Niente pasta o risotti ecco come cucinare il radicchio in forno per un contorno pazzesco

In una pentola portiamo a bollore dell’acqua che poi saleremo e nella quale andranno sbollentate le foglie di radicchio per 3 minuti. Scoliamo il radicchio ed asciughiamolo con cura eliminando gli eccessi di acqua. A questo punto stendiamo le foglie di radicchio lessate, e disponiamo sopra di esse una fetta di prosciutto, i funghi ed un cubetto di gorgonzola. Arrotoliamo la foglia fino a formare un classico involtino. Ripetiamo il procedimento per tutte le foglie e disponiamo i nostri involtini uno vicino all’altro in una pirofila oliata. Quando avremo disposto gli involtini stretti tra loro nella pirofila, spargiamo sopra del parmigiano ed ulteriore olio.

Inforniamo i nostri involtini di radicchio farciti e lasciamo cuocere a 180° in forno ventilato per circa 20 minuti. A termine della cottura avremo ottenuto un contorno davvero delizioso che saprà conquistare il palato dei nostri ospiti.

