In generale cucinare è un piacere. Ma, quando il tempo a nostra disposizione è poco, può diventare anche una gran fatica. In questi casi, può essere davvero utile conoscere quei piccoli trucchi del mestiere che ci permettono di velocizzare le ricette.

Oggi, per esempio, parliamo di un impasto simile alla pasta matta, per cui servono pochissimi ingredienti e i cui tempi di preparazione sono ridotti. Niente lievitazione e tempi di riposo, insomma, per un impasto pronto subito e adatto sia alle ricette dolci che a quelle salate. Può essere un ottimo sostituto della pasta frolla per crostate e strudel, ma anche una base eccezionale per le pizze rustiche. Vediamo quali sono gli ingredienti necessari e le varie fasi della preparazione.

Pasta matta eccezionale solo con tre ingredienti

La pasta matta è una nota alternativa alla pasta frolla, utilizzabile sia per dolci che per salati, a seconda della necessità. Di seguito vediamo come prepararne una variante semplice e veloce, con soli tre ingredienti.

Nello specifico, per preparare questo impasto furbo necessitiamo di:

210 grammi di farina bianca 00;

80 millilitri di olio di semi (oppure olio di arachidi);

80 millilitri di vino bianco secco.

Molti aggiungono anche un cucchiaio di sale o di zucchero, a seconda della ricetta scelta, ma non è necessario. Così potremo tenere da parte l’impasto e decidere anche all’ultimo per cosa usarlo.

Per il resto, prima di cominciare, prendiamo una spianatoia di legno, due ciotole capienti e un colino per setacciare la farina. Ora veniamo alla preparazione.

Niente lievitazione e tempi di riposo con quest’impasto furbo eccezionale per torte dolci e salate

Partiamo preparando la spianatoia, per cui prendiamo una manciata di farina e cospargiamola sul piano. Servirà a non far attaccare l’impasto alla superficie, quando sarà il momento di stenderlo.

Ora setacciamo la farina in una delle due ciotole. Mentre, nella seconda ciotola, versiamo sia l’olio di semi che il vino bianco.

A questo punto, poco alla volta, aggiungiamo la farina setacciata al composto di olio e vino bianco. Man mano che aggiungiamo la farina, mescoliamo il composto con l’aiuto di un mestolo o un cucchiaio. Continuiamo così fino a finire la farina e a ottenere un composto omogeneo e compatto.

Raggiunta la consistenza desiderata, trasferiamo l’impasto sulla spianatoia e lavoriamolo a mano. Continuiamo per qualche minuto, per ammorbidire l’impasto. Dopodiché, l’impasto sarà pronto.

Ora non ci resta che decidere se usarlo come base dolce o salata. In ogni caso, inforniamo a 180 gradi per circa una mezz’ora, utilizzando una forchetta per verificarne la cottura, prima di ritirarlo dal forno.

