Manca poco all’arrivo della Befana ed è quindi tempo di prepararsi a riempire calze e calzette. Ma la domanda rimane sempre la stessa, con cosa possiamo riempirle per essere sicuri di far felici grandi e piccini?

Certo, per essere originali, potremmo pensare a preparare qualcosa noi con le nostre mani, ma di sicuro dovranno essere dolci. Allora per il 6 gennaio niente frutta secca e carbone ma questi dolci gustosissimi sono perfetti per riempire le calze della Befana.

Non si sbaglia con il cioccolato

Fra i dolciumi, che assolutamente non possono mancare nella calza della Befana, troviamo sicuramente quelli di cioccolato. Che siano barrette di cioccolato puro, mix con caramello e cocco o praline assortite questo è uno degli elementi da non dimenticarci mai. A noi la scelta se creare una calza con prodotti di un’unica marca o magari variare a seconda delle preferenze del destinatario. Molto apprezzate da adulti e bambini possono anche essere quelle tavolette di cioccolato al latte con pistacchio o delle barrette di fondente con nocciole caramellate.

Un’altra idea è poi quella delle monete fatte di cioccolato, immancabili nella calza. Oltre ad essere buonissime e davvero belle da vedere, sono anche di buon auspicio e vengono regalate come portafortuna. Vendute in piccole reti o in scatole grandi, si consiglia di comprarne una buona quantità per poi averne abbastanza da dividere tra le varie calze.

Un altro grande classico delle calze della Befana è quello dei torroncini assortiti. Una prelibatezza che piace a tutti e che saprà accontentare anche i palati più ricercati. Tra i gusti più gettonati ci sono quelli con il cioccolato fondente e pistacchio, caramello salato oppure i più tradizionali alla mandorla.

Anche le caramelle gommose sono un’ottima opzione, soprattutto per chi le preferisce ai cioccolatini. Che si parli di quelle normali o quelle frizzanti alla cola, le caramelle gommose possono anche essere realizzate in casa. Per prepararle dovremo fornirci soltanto di zucchero, succo di frutta e pectina. Infine, anche marshmallow e biscotti sono prodotti ottimi sia freschi che confezionati, capaci di durare a lungo, sempre buoni e gustosi.

Per chi invece vuole dare quel tocco di originalità in più, si potrebbero riempire le calze con dolci provenienti da altre parti del Mondo. Ancora meglio se si scelgono marche conosciute anche in Italia, ma dai gusti particolari ed esotici tutti da scoprire.

