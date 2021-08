L’estate ci offre tutta una serie di deliziosi frutti che sono anche buoni per la nostra salute. Questi, infatti, sono ricchi d’acqua e contengono solo zuccheri naturali. Sarebbe quindi il momento perfetto per realizzare delle torte gustose dove la frutta estiva sarebbe la protagonista. Allo stesso modo però il caldo che ha fatto crescere questi frutti ci scoraggia tutti dall’accendere il forno. Non usare elettrodomestici del genere, infatti, fa parte dei 3 piccoli trucchi per contrastare il caldo anche senza aria condizionata. Se però non vogliamo rinunciare a concederci dei dolci il fine settimana possiamo optare per quelli senza cottura. Quello che presentiamo oggi fa proprio parte della categoria. Niente forno per questa deliziosa torta fresca con frutta di stagione.

Ingredienti

600 grammi albicocca;

50 grammi burro;

1 limone;

150 grammi zucchero semolato;

1,2 decilitri latte intero;

2 decilitri panna fresca;

15 grammi gelatina in fogli;

600 grammi ricotta;

4 tuorli;

80 grammi di savoiardi.

Per creare la nostra torta sarà necessario un po’ di tempo, soprattutto perché deve riposare in frigo una volta terminata. Se abbiamo poco tempo possiamo sempre optare per ricette più veloci. Ad esempio, avremo zero sporco con questo goloso dolce al microonde pronto in 5 minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Niente forno per questa deliziosa torta fresca con frutta di stagione

Mettiamo la gelatina in ammollo in acqua fredda. Sarà indispensabile per mantenere la forma del nostro dolce. Procediamo adesso a creare la base. Tiriamo fuori dalla dispensa uno stampo di 16 cm di diametro. Tagliamo un foglio di carta da forno e dopo averlo inumidito disponiamolo dentro lo stampo così da farlo aderire per bene senza difficoltà. Adesso creiamo la base mettendo i savoiardi. Disponiamoli con cura così da non lasciare neanche uno spazio vuoto.

Passiamo adesso alle albicocche. Ricordiamoci che è importante scegliere delle albicocche dolci e mature. Un frutto cattivo infatti finirebbe per rovinare il nostro dolce. Laviamole con cura e tagliamole a dadini. Scottiamole velocemente per un minuto in una pentola di acqua bollente. Asciughiamole con un panno e distribuiamole sui savoiardi.

Il problema dei dolci alla ricotta sono spesso i grumi al suo interno. Per questo passiamo la ricotta in un colino in modo da eliminarli. Mescoliamola poi insieme alla scorza di limone. In una ciotola a parte montiamo i tuorli con 100 grammi di zucchero. Aggiungiamo il latte, possibilmente caldo, e continuiamo a mescolare il composto a bagnomaria. Questo comincerà ad addensarsi ed è quindi venuto il momento di strizzare e aggiungere 10 grammi della gelatina che abbiamo messo nell’acqua in precedenza.

Facciamo raffreddare il tutto e terminiamo di montare la panna completamente. Adesso possiamo unire tutti i nostri ingredienti mescolando delicatamente. Mettiamo la crema nello stampo e inseriamo la torta in frigo per qualche ora.

Adesso manca solo la copertura. Possiamo usare le albicocche rimaste tagliandole a piccoli pezzi e cuocendole con zucchero e succo di limone. Aggiungiamo la restante gelatina sempre scolata e strizzata. In questo modo avremo ottenuto una veloce marmellata che possiamo disporre sulla nostra torta. In alternativa possiamo utilizzare delle semplici fettine d’albicocca fresche da tagliare sul momento.