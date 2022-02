La creatività è molto importante in cucina perché ci permette di non annoiarci consumando spesso gli stessi alimenti. Non sempre questo vuol dire dover esagerare con le calorie, ci sono anzi delle preparazioni alternative che ci permettono comunque di mangiare sano e gustoso.

Per esempio, potremmo consumare il petto di pollo in modo alternativo in settimana, invece di optare sempre per le solite ricette.

È poi fondamentale accostare a queste pietanze abbondante frutta e verdura, che sono ricche di proprietà benefiche per il nostro organismo.

Le polpette

Le polpette sono un alimento molto amato da grandi e piccini per il loro gusto e la semplicità di preparazione. Nella loro preparazione potremo davvero sbizzarrirci perché possiamo comporle con diversi alimenti che abbiamo magari già nel nostro frigo.

Sono perfette come secondo ma anche da servire come aperitivo per sorprendere i nostri ospiti, abbinandole anche a qualche salsa fatta in casa.

Molto apprezzata è questa irresistibile e gustosissima salsa che in alternativa potremmo spalmare su delle bruschette sfiziosissime.

Niente formaggio né pesce, ecco come preparare delle goduriose polpette al forno o fritte grazie ad 1 solo irresistibile ingrediente

Si tratta delle polpette di prosciutto cotto, un secondo piatto incredibilmente economico, svuota frigo e facile da preparare.

Per prima cosa, per preparare 10 polpettine dovremo mettere in un frullatore 200 grammi di prosciutto cotto che poi trasferiremo in una ciotola capiente.

Aggiungiamo un uovo ed impastiamo il tutto, dopodiché prendiamo un’altra ciotola con dell’acqua e mettiamoci circa 50g di pane raffermo affinché si ammorbidisca. Successivamente strizziamolo bene e uniamolo all’uovo e al prosciutto, aggiungiamo due cucchiai di parmigiano grattugiato e, se l’impasto è molle, del pangrattato.

Per dare maggiore sapore potremo aggiungere anche del timo tritato o delle erbe aromatiche a nostra scelta. Amalgamiamo tutti gli ingredienti, facciamo delle piccole polpette a mano e mettiamo del pan grattato in un piattino.

Utilizziamolo per coprire le polpette e inforniamole in una teglia foderata di carta forno per circa 20 minuti a 180° C, versandoci un filo d’olio extravergine di oliva.

Quindi, niente formaggio né pesce, ecco come preparare delle polpette straordinarie senza dover esagerare con gli ingredienti, ottenendo un piatto leggero e sfizioso.

Se invece intendiamo comunque friggerle, basterà semplicemente mettere sul fuoco una padella con abbondante olio di semi di arachidi. Ovviamente per questo procedimento sarebbe consigliato aggiungere solo poche polpette alla volta così che in 1 minuto e mezzo circa cuociano bene, diventando dorate.

Infine, facciamole riposare su della carta assorbente e poi godiamoci queste polpette ricche di gusto, dal cuore morbido e dalla parte esterna incredibilmente croccante.

