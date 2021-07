Anche con le alte temperature c’è un disturbo molto fastidioso e invalidante che spesso rovina le nostre giornate.

Rigidità e dolore al collo, mal di testa, nausea, vertigini, sono solo alcuni dei sintomi tipici della cervicalgia.

In estate, poi, l’aria condizionata accentua questo fastidio mettendoci spesso KO.

La cervicalgia o dolore cervicale, è un disturbo muscolo-scheletrico che si manifesta alla base del collo, alle spalle, alle braccia fino alla testa.

In molti casi questa tensione muscolare è causata dai colpi di aria, dalla postura errata, dalle posizioni sbagliate che si assumono durante il sonno. Ma dipende anche da traumi e stress.

Niente farmaci ma solo rimedi naturali economici per alleviare quei terribili dolori cervicali

Esistono dei rimedi naturali che aiutano a rilassarci e a combattere tutti i dolori tipici dell’infiammazione cervicale.

Partiamo con l’arnica, un’erba medicinale, che si trova sotto forma di olio o crema. Da applicare con un leggero massaggio, su tutta la zona dolorante. Con le sue proprietà antireumatiche, antinfiammatorie e analgesiche darà subito sollievo.

Un altro rimedio naturale è l’impacco di sale. Da scaldare e inserire in un calzino o in un sacchetto. Possiamo applicare l’impacco direttamente sulla zona interessata. Facciamo attenzione a non scottarci.

In alternativa al sale, possiamo utilizzate semi o noccioli di frutta. In questo articolo spieghiamo come è semplice realizzare un cuscino utile alla cervicale, infatti Basta una vecchia federa e dei noccioli di ciliegia per eliminare dolori e contusioni senza spendere neanche un euro.

Altri rimedi da utilizzare

Dopo aver applicato creme o impacchi è il momento di rilassarci. Le tisane di camomilla, passiflora, o melissa ci aiuteranno a distendere i muscoli.

Il dolore può essere alleviato anche grazie a esercizi mirati da compiere in ogni momento della giornata.

Quindi niente farmaci ma solo rimedi naturali economici per alleviare quei terribili dolori cervicali.