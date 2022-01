Se si avvicina un pranzo in famiglia e non si sa cosa cucinare, la risposta non è poi così difficile: perché non provare a cucinare questo timballo di riso e melanzane fritte?

Un piatto semplice ed economico che potremmo riprodurre da zero o cucinare usando gli avanzi per rimasti nel frigo. In questo articolo vedremo allora perché niente è meglio di questo piatto gustoso per salvare un pranzo e stupire la famiglia.

Tutto il necessario per cucinare un buonissimo timballo

320 grammi di riso Carnaroli

3 melanzane;

250 grammi di mozzarella;

60 grammi di parmigiano grattugiato;

farina 0;

olio di semi di arachidi o di girasole (per friggere);

600 grammi di polpa di pomodoro;

1 spicchio di aglio;

basilico fresco;

peperoncino in polvere;

olio extravergine di oliva;

sale.

Niente è meglio di questo piatto gustoso per salvare un pranzo e stupire la famiglia

Innanzitutto, prendiamo le melanzane e tagliamole a fette di circa 1 cm l’una. Cospargiamo le fette col sale e lasciamole spurgare sopra uno scolapasta per circa 30 minuti così da eliminare tutta l’acqua di vegetazione.

Nel frattempo, in un tegame a parte, facciamo soffriggere in un filo d’olio l’aglio schiacciato per 2 minuti. Riempiamo una pentola con abbondante acqua salata e facciamo lessare il riso per circa 15 minuti. Aggiungiamo ora al soffritto la polpa di pomodoro, un pizzico di peperoncino e poi saliamo per far addensare il sugo in una decina di minuti circa. Come tocco finale aggiungiamo qualche fogliolina di basilico fresca e lasciamo a riposare. Quando il riso sarà pronto, scoliamo e aggiungiamo metà del sugo e metà del parmigiano amalgamando per bene il tutto.

Scoliamo ora le melanzane, strizziamole per bene e infariniamo leggermente le fette scuotendo sempre la farina in eccesso. Friggiamole in una padella profonda con abbondante olio di semi caldo e appoggiamole su della carta da cucina, tamponando l’olio in eccesso.

Prendiamo quindi una pirofila, ungiamo leggermente i bordi e versiamoci un po’ di sugo sul fondo spargendolo uniformemente. Facciamo il primo strato con metà del riso, livelliamo con un cucchiaio e aggiungiamoci sopra poco più della metà delle melanzane. A questo punto copriamo con la mozzarella tagliata a fettine e metà del pomodoro avanzato. Chiudiamo con il resto del riso, aggiungiamo il pomodoro rimasto e terminiamo il tutto con le melanzane e un’abbondante dose di parmigiano.

Ultimi passaggi

Non ci resta che coprire la pirofila con un foglio d’alluminio e mettere il tutto in forno già caldo a 200 °C per circa 30 minuti. Passato questo tempo, togliamo l’alluminio e facciamo gratinare la superficie per 5 minuti a 180 °C.

Quando si sarà formata la crosta, sforniamo il timballo e lasciamolo intiepidire per poi servirlo non troppo caldo.

