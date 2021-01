La lavatrice è un elettrodomestico davvero indispensabile. Consente infatti di lavare i panni in maniera veloce ed efficace. Evitando anche di dover ricorrere troppo spesso alla lavanderia. Quando la lavatrice smette di funzionare la sua riparazione può essere molto onerosa o, in alcuni casi, addirittura impossibile. Acquistarne una nuova è una spesa piuttosto rilevante ma con qualche accorgimento è possibile ridurne l’impatto sui conti familiari. Niente discarica per la vecchia lavatrice grazie a queste idee brillanti che ci consentiranno anche di risparmiare un po’ di soldi. Basterà un po’ di manualità e di fantasia. Abbiamo già analizzato come ottenere oggetti di design riciclando materiali che altrimenti andrebbero buttati. Vediamo ora come una lavatrice ormai inutilizzabile può fornire spunti per la nostra creatività.

Un occhio di riguardo per l’ambiente

Riciclare alcune parti di un elettrodomestico consente di risparmiare e di salvaguardare l’ambiente. Dare nuova vita a superfici inquinanti come la plastica è infatti una scelta economica ed ecologica. Allungando il ciclo di vita delle materie plastiche se ne ridurranno gli effetti negativi sulla salute del pianeta. I componenti inutilizzati potranno comunque non avere impatto sull’ambiente se correttamente smaltiti presso una discarica. Scopriamo, quindi, gli usi impensabili di una vecchia lavatrice partendo dall’oblò. Questa superfice trasparente può diventare facilmente un piatto per le insalatone estive. Oppure un contenitore per lavare a mano i panni più delicati. Anche il cestello può avere una seconda vita in cucina. La sua struttura in acciaio inossidabile è indicata per il contatto con i cibi anche molto caldi. Quale soluzione migliore per uno scolapasta alternativo o per un braciere? La sua struttura può anche adattarsi a diventare un piccolo barbecue per una grigliata tra amici.

Niente discarica per la vecchia lavatrice grazie a queste idee brillanti

Spesso il motore è la parte più resistente di una lavatrice. Se ancora funzionante, per guadagnare qualche soldo, lo si può mettere in vendita on line. Potrebbe interessare a chi ripara o vende pezzi di ricambio per lavatrici. Oppure potrebbe essere utile per chi volesse realizzare una sega, un rasaerba o altri oggetti per il bricolage. Un termostato funzionante può essere utile come componente per un impianto di riscaldamento. Mentre la cinghia di trasmissione si adatta benissimo a mille usi in mani esperte. Un idraulico, poi, potrebbe trovare utilissimi il pressostato e le resistenze elettriche. Queste ultime, insieme alla pompa dell’acqua, possono dar vita a piccole fontanelle per il giardino o il terrazzo. Insomma, niente discarica per la vecchia lavatrice grazie a queste idee brillanti. Anche da un elettrodomestico non più funzionante, infatti, si possono ricavare oggetti utili e originali.