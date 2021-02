A tutti noi sarà capitato, almeno una volta, di aver esagerato con l’assunzione di alcol. Molto spesso neanche ce ne accorgiamo ma, una volta iniziato a bere qualche bicchiere, improvvisamente arriviamo a perderne il conto. Se mentre la serata va avanti non abbiamo nessun sintomo particolare e dunque continuiamo a bere, la mattina dopo il nostro corpo solitamente ci presenta il conto. Attenzione però a cosa fare in queste situazioni e occhio ai falsi miti. Ad esempio vedremo che non c’è niente di più sbagliato che bere questa bevanda per smaltire la sbornia.

La disidratazione

Come ben sappiamo le bevande alcoliche sono molto dannose per il nostro organismo. Se esageriamo una volta non succede niente, ma reiterare questo atteggiamento potrebbe essere molto pericoloso. Tornando alla mattina successiva, i sintomi che possiamo accusare dopo aver bevuto molto la sera prima sono diversi. Da un forte mal di testa ad un senso insopportabile di nausea, la lista ahimè è lunga. Il tutto è causa del fatto che il nostro corpo è fortemente disidratato.

Il falso mito del caffè

Per molti di noi il caffè rappresenta il miglior alleato per recuperare energie e iniziare la giornata con il piede giusto. Proprio per questo, quando ci sentiamo stanchi e provati dai sintomi della sbornia, pensiamo che questa bevanda possa fare al caso nostro. Siamo anche soliti vedere nei film i personaggi che, dopo una notte passata a bere alcol, si prendono un bel caffè per sentirsi meglio. In realtà, purtroppo, non fa altro che peggiorare la situazione. Non tutti forse sanno che attraverso il caffè aumentiamo l’irritazione della mucosa dello stomaco già in sofferenza, ma non solo.

Parliamo infatti di una bevanda che non idrata ma che, al contrario, aumenta la nostra disidratazione. Come conseguenza non soltanto il nostro corpo non avrà i liquidi necessari per recuperare dai danni apportati dall’alcol fino a qualche ora prima, ma ne perderà altri.

Il vero metodo che funziona per sentirsi meglio dunque è quello di cercare di reidratare il nostro organismo. L’unica bevanda che ci farà del bene rimane, anche se pare scontato, l’acqua. Cerchiamo quindi di berne il più possibile, e in poco tempo i sintomi passeranno. Infatti non c’è niente di più sbagliato che bere questa bevanda per smaltire la sbornia.