La nostra rubrica di cucina è ricca di ricette di torte veloci e semplici. Capita spesso di dover pensare a un dolce in pochi minuti, magari per l’arrivo inaspettato di amici per cena o per il tè. Ecco perché la preparazione deve richiedere pochi minuti per essere infornata velocemente.

Ma non pensiamo che una torta con ingredienti semplici non possa essere all’altezza di preparazioni complesse. Sappiamo bene che la semplicità vince sempre, così come l’uso di ingredienti genuini e di stagione.

L’autunno sta per finire e vogliamo proporre un dolce che esalti due prodotti di questa stagione. Clementine e arance sono due varietà di agrumi amatissimi. Nella ricetta di oggi le useremo come ingrediente principale riciclando anche la buccia. Niente crostata né torta di mele per dessert, ma questo soffice ciambellone anti-spreco. Infatti, a differenza di come accade di solito, questa volta useremo anche le bucce.

Ingredienti per il ciambellone agli agrumi

Ricchi di vitamina C, clementine e arance proteggerebbero dal colesterolo cattivo e rafforzerebbero il sistema immunitario. Nostra abitudine è consumare questi frutti in spremute salutari o gustandoli come merenda. Tuttavia, sono perfetti per la preparazione di dolci soffici e profumati.

Ecco la lista della spesa:

3 clementine intere bio;

250g di farina semi-integrale;

100ml di olio di semi bio;

½ bustina di lievito per dolci;

3 uova;

50g di miele;

50ml di succo d’arancia;

100g di zucchero (variabile secondo i gusti).

Niente crostata né torta di mele, questo ciambellone della nonna agli agrumi è senza zucchero ma pieno di vitamine

Laviamo le clementine e tagliamole in quattro parti lasciando la buccia. Prendiamo un frullatore o un mixer e frulliamole fino ad avere la consistenza di una purea. In una ciotola capiente uniamo lo zucchero e le uova e montiamo bene. Uniamo l’olio, la purea di clementine, un pizzico di sale e 50ml di succo d’arancia.

A questo punto setacciamo la farina con il lievito e incorporiamola agli ingredienti liquidi. Preriscaldiamo il forno ventilato a 180°C e imburriamo e infariniamo una tortiera. Per ultimo, versiamo l’impasto e inforniamolo per circa 40 minuti. Controlliamo l’effettiva cottura del ciambellone inserendo uno stecchino all’interno. Togliamo la torta dal forno e aspettiamo 10 minuti prima di sformarla e lasciarla intiepidire su una griglia.

Prendiamo il succo d’arancia rimasto mescoliamolo con il miele in un pentolino a fiamma bassa. Irroriamo di questa bagna il ciambellone prima di servirlo.

