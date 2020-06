Niente crisi per i gommoni e per la nautica

Si avvicina l’estate. e nella fase 2 a distanziamento programmato, aumenta la voglia di muoversi sull’acqua in autonomia. Si comprende dunque la forte richiesta dell’utenza, per vacanze serene e responsabili, di imbarcazioni leggere e di gommoni. Il settore non ha subito la crisi che ha messo in ginocchio molti altri player della nautica.

Tecnorib, licenziataria ufficiale dei gommoni a marchio Pirelli 42, ha varato i primi due gommoni con motori fuoribordo. Il cantiere di Rescaldina propone la versione con tripla propulsione Mercury da 300hp ciascuno e la versione con due motori Racing da 450hp a testa. Nelle prossime settimane verranno inoltre consegnate altre due unità del 13 metri disegnato dal designer svedese Ted Mannerfelt. La prima monta una coppia di motori 400hp, la seconda avrà una tripla motorizzazione da 300hp. Particolarità della versione fuoribordo è il layout open deck a poppa che a discapito di un’area con prendisole, propone un design sportivo e aggressivo.

Nautica, niente crisi per i gommoni

Soddisfatti i vertici aziendali nella riapertura post lockdown“. Con l’incertezza sulla fruibilità delle spiagge che caratterizza l’estate in arrivo, il gommone è un mezzo ideale per godersi il mare in libertà. Non abbiamo avuto cancellazioni di ordini: niente crisi per i gommoni. Anzi, lavoriamo a pieno ritmo, nel totale rispetto delle disposizioni governative, per garantire la massima serenità a tutte le persone coinvolte nella filiera produttiva. E con l’intento di continuare a realizzare un prodotto eccellente”.

Sempre progettato da Ted Mannerfelt, che ne ha enfatizzato l’anima sportiva rispettando i codici estetici dei precedenti modelli, Pirelli 42 ha raccolto successo e interesse sin dal suo lancio. Tutti gli esemplari delle serie sono caratterizzati da una grande attenzione alle aree relax, dalla semplicità di guida e da prestazioni elevate (sopra i 45 nodi), caratteristiche ideali per raggiungere calette isolate e spiagge difficilmente raggiungibili.