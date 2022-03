La primavera è quasi arrivata e tra i banchi del mercato dell’ortofrutta s’intravedono prodotti nuovi. Accanto a broccoli, cavolfiori, verze e ogni tipo di cavolo spuntano nuove verdure. Carciofi e asparagi sono quelli più amati e ricercati, ma cominciano anche ad arrivare anche spinaci, cipollotti, piselli e fave.

Tra le nuove verdure marzoline, però, ce n’è una che è davvero particolare e ci aiuterà a creare un piatto straordinario con le uova. Ma niente coque e frittata, per questa preparazione abbiamo pensato di cucinare le uova con una tecnica un po’ diversa. Sfruttando un ingrediente di stagione, in soli 15 minuti porteremo a tavola un piatto bello e gustoso. Ma vediamo insieme di quali ingredienti abbiamo bisogno.

Ingredienti

Bastano davvero pochi euro per creare questo piatto che stupirà tutti i commensali. Infatti, trasformeremo ingredienti della cucina popolare in un piatto gourmet. La primavera è la stagione degli agretti o barbe di frate, dei lunghi e carnosi fili verdi dal sapore unico. Le uova sono il cibo con cui si sposano meglio, anche se sono ottimi mangiati anche da soli come contorno. Un altro punto a loro favore è che cuociono in pochissimo. Ma andiamo alla lista della spesa:

600 g di agretti;

4 uova biologiche;

1 spicchio d’aglio;

50 g di burro aromatizzato al limone;

parmigiano o altro formaggio stagionato;

sale e pepe.

Niente coque o frittata con questa velocissima ricetta in padella, ecco come cucinare le uova con uno sfizioso contorno di primavera

Iniziamo pulendo gli agretti ed eliminando le radici e risciacquando gli steli. Adesso possiamo usare del normale burro, oppure decidere di aromatizzarne 50g con della scorza di limone e del sale integrale. Ad ogni modo, prenderemo una padella nella quale metteremo un cucchiaio di burro, l’aglio scamiciato e infine gli agretti. Lasciamo soffriggere il tutto a fiamma alta e dopo pochi minuti aggiungiamo un mestolo d’acqua e saliamo.

Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere fino ad assorbimento del liquido di cottura. Nel frattempo prepariamo una teglia e foderiamola con carta forno. Preriscaldiamo il forno a 180°C. Una volta cotti, facciamo raffreddare gli agretti e dividiamoli in 4 fasci.

Ora sulla teglia formiamo con ogni fascio una sorta di cuore che possa contenere l’uovo. A questo punto rompiamo l’uovo e posizioniamo insieme tuorlo e albume al centro. Stiamo attenti a far sì che l’uovo non fuoriesca. Adesso grattugiamo del formaggio sopra l’uovo e inforniamo il tutto per 7-8 minuti. Decidiamo quale tipo di cottura vogliamo dare all’uovo, se più sodo o liquido. Togliamo le uova e preleviamo piccole porzioni di burro aromatizzato da lasciare sciogliere sopra. Condiamoli con sale e pepe e saranno pronti per l’impiattamento.

