Ogni giorno possiamo avere voglia di un dolce. A partire dalla colazione, fatta spesso con fette di pane e marmellata, biscotti o merendine, l’apporto di zuccheri in diverse forme e quantitativi è presente nella nostra quotidianità. Come spuntino, per esempio, ecco snack invitanti oppure pasticcini e cioccolato.

Ogni tanto, inoltre, si comprano torte e dolci vari. Prepararli a casa è sempre una soddisfazione, seguendo ricette consolidate di libri di cucina o riviste, per non parlare di qualche trasmissione televisiva di successo. Tra i dolci più golosi, oltre alle torte con farciture di crema e decorazione con panna, ci sono i fritti. Come si sa, qualsiasi cosa fritta acquista più sapore e i dolci sono ancora più golosi. Dalle frittelle semplici del Luna park a quelle con le mele. Non mancano le ricette regionali o straniere con cui leccarsi davvero i baffi.

Questi dolci fritti sono ben graditi in ogni periodo dell’anno, eppure, per consuetudine, se ne mangiano molti in uno in particolare, il Carnevale. Ce ne sono di tanti tipi, ma tra tutti ricordiamo le chiacchiere, o frappe, e le castagnole. Sono buoni, però, anche i bomboloni, semplici oppure con un ripieno. Per evitare la cottura in olio bollente, questi dolci possono essere preparati anche in forno con un risultato altrettanto buono.

Niente chiacchiere e castagnole fritte ma un dolce al forno farà venire l’acquolina in bocca a grandi e piccini

Ingredienti:

550 g di farina 00;

100 g di zucchero;

50 g di burro;

2 uova;

vanillina;

un limone biologico;

10 g di lievito di birra;

150 ml di latte.

Fare ammorbidire il burro a temperatura ambiente e riscaldare il latte. In una ciotola setacciare la farina 00, unirvi lo zucchero, la vanillina, le 2 uova e la buccia grattugiata del limone. Versare il burro, sbriciolarvi il lievito di birra fresco e cominciare a impastare, versando di tanto in tanto il latte tiepido. Formare una palla e coprire con una pellicola trasparente. Lasciare lievitare almeno un’ora e poi stendere l’impasto.

Con un coppapasta ricavare dei dischi grandi e disporli su una teglia con carta forno. Spennellare la superficie con un po’ di latte e un tuorlo d’uovo e coprire con la pellicola. Fare nuovamente lievitare per 45 minuti e cuocere in forno a 180 gradi per 15/20 minuti. Appena cotti, bagnare la superficie con dell’acqua e immergere i bomboloni in una ciotola con dello zucchero semolato. Niente chiacchiere e castagnole fritte ma un dolce, quindi, cotto in forno, si potrà riempire a piacere con crema o marmellata tramite una tasca da pasticcere.