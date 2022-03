Una bella chioma mossa e sinuosa fa davvero acquistare fascino ad ogni età. Che si abbiano 20 anni o 50 anni, è sicuramente una piega che valorizza il viso e crea volume.

Adatta a chi ha molti capelli per tenerli a bada, ma anche a chi ne ha pochi e sottili. Il capello mosso dà volume creando un effetto proporzionato anche nei visi più tondi. Non solo con i capelli lunghi, ma anche con un incredibile long bob giovanile e sempre di tendenza.

Abbiamo già visto che per creare delle onde è possibile usare la tecnica del calzino o la piastra. Metodi pratici che ci evitano di acquistare un altro accessorio se non è la piega che facciamo normalmente.

Niente calzino o piastra, per avere cappelli mossi con onde morbide e sinuose come dal parrucchiere basta usare l’arricciacapelli così

Ma se la piega che facciamo dopo ogni shampoo è quella mossa conviene munirsi dell’arricciacapelli. Una volta in commercio si trovavano tutti gli stessi modelli, dal diametro piccolo e poco performanti. Oggi invece è possibile spaziare tra diversi diametri e scegliere anche quelli a temperatura regolabile.

Per delle onde sinuose e morbide come quelle del salone da parrucchieri ci servirà un ferro adatto. Un diametro abbastanza importante permette l’effetto professionale che cerchiamo. Questa tecnica è utile con il ferro arricciacapelli, ma anche con dispositivi come il Dyson Airwrap. O altri che sfruttano l’effetto Coanda per fare la piega senza usare calore eccessivo.

Passaggi da fare

Asciughiamo i capelli normalmente, lasciandoli leggermente umidi sulle lunghezze. Sezioniamo la testa in 4 parti, fissiamole con 4 mollettine o elastici. Procediamo con una sezione alla volta, che suddivideremo in ciocche non troppo grandi. Partiamo dalla parte inferiore, da dietro verso avanti.

Prendiamo la ciocca, avvolgiamola intorno al nostro ferro partendo da metà della lunghezza. Avvolgiamo la ciocca verso l’esterno, in modo che l’onda vada poi ad incorniciare il viso. Arriviamo all’attaccatura e aspettiamo qualche secondo, qualcuno in più se la ciocca è molto spessa.

Rilasciamo il ferro come se avessimo finito con la ciocca, ma nel frattempo facciamo un giro con il polso. In questo modo la parte appena arricciata si attorciglierà, facciamo un altro piccolo giro e avvolgiamo la ciocca. Questa volta però procedendo da metà lunghezza, fino alle punte. Ripetiamo il procedimento, rilasciando leggermente, attorcigliando e proseguendo fino alla fine.

Styling finale

Quando avremo finito di arricciare tutte le ciocche non tocchiamole assolutamente. Questo è uno degli errori più comuni che non garantiscono l’effetto sperato. Passiamo un olio idratante come quello ai semi di lino, ad esempio. Distribuendolo con le dita tra le ciocche e aprendole leggermente. Avvolgiamo l’eventuale ciuffo o frangetta in un bigodino grande per fissare ancora meglio la piega e spazzoliamo la chioma.

Quindi, niente calzino o piastra, per avere cappelli mossi perfetti e una piega professionale ecco che fare. Il risultato sarà davvero stupefacente e tutti ci faranno i complimenti per le nostre onde incredibili e definite.

