Le prossime settimane saranno decisive per questo titolo azionario. Infatti, Newlat Food è indecisa tra un’accelerazione ribassista e un rialzo di oltre il 100%.

Il nostro Ufficio Studi ha cercato di capire le possibili, future evoluzioni del titolo andando a investigare sia i fondamentali di Newlat Food che le Raccomandazioni degli analisti.

Dal confronto tra il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e le attuali quotazioni si evince che Newlat Food è sottovalutato di circa il 15%. La sottovalutazione, poi, diventa molto più importante se si considera la valutazione basata sui multipli degli utili. In questo caso, infatti, il P/E pari a 6 di Newlat Food si confronta con quello pari a 15 del settore riferimento.

Il forte livello di sottovalutazione è confermato dai cinque analisti che coprono il titolo con un consenso medio Buy, comprare subito, è un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 60% circa.

A guardare questi dati, quindi, sembrerebbe favorito lo scenario che proietta un prossimo futuro rialzo del 150% circa dai livelli attuali.

Newlat Food è indecisa tra un’accelerazione ribassista e un rialzo di oltre il 100%: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Newlat Food (MIL:NWL) ha chiuso la seduta del 2 marzo a 4,184 euro in rialzo dello 0,05% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista e si sta avvicinando al supporto chiave in area 5,31 euro (I obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo livello aprirebbe le porte a una continuazione della discesa fino in area 4,67 euro, prima, e area 4,02 euro, poi. Da notare che lo Swing Indicator è saldamente impostato al ribasso.

Tuttavia la tenuta di area 5,31 euro potrebbe favorire la ripartenza al rialzo verso i massimi storici in area 7 euro. Un’indicazione in tal senso si avrebbe con un segnale di acquisto dello Swing Indicator.

Time frame mensile

Anche sul time frame il livello chiave da monitorare passa per area 5,37 euro. La tenuta di questo livello, infatti, potrebbe favorire la ripartenza al rialzo che diventerebbe confermata nel caso di chiusure mensili superiori a 5,87 euro. La mancata tenuta di questo livello, invece, farebbe accelerare al ribasso verso area 3,6 euro.

Approfondimento

